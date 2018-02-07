новости
новости
Регистрация
В центре Тулы предложили убрать парковку транспорта

В центре Тулы предложили убрать парковку транспорта

«Отдадим центр пешеходам. А в историческом квартале будет одна большая бесплатная парковка», – заявил глава городской администрации.

Вера Коротких, президент Тульского регионального транспортного союза, рассказала на заседании штаба о маршрутках.
 
– На линию ежедневно выходят 900 маршруток. Политех посчитал, что перевезти Тулу можно на 250 автобусах. Все грязные «Газели» заменили на чистые комфортабельные машины, оборудовали стоянки. Мы предлагаем сделать остановки согласно закону, чтобы и маршруткам, и автобусам хватало места. Город должен сделать разворотные кольца на конечных остановках.
 
Вера Коротких предложила создать на базе ТулГУ транспортный институт.
 
– Мы как перевозчики готовы участвовать в инвестиционных проектах и вкладываться в создание остановочных площадок, — заявила Коротких.
 
В конце заседания Евгений Авилов высказался про парковку в центре.
 
– Есть предложение, что в центре мы вообще откажемся от парковки, в том числе платной. Отдадим центр пешеходам. А в историческом квартале будет одна большая бесплатная парковка.

 

Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»
Жизнь Тулы и области
Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»
вчера, в 17:59, 188 1762 -3
На тульских дорогах предложили создать выделенные полосы
Жизнь Тулы и области
На тульских дорогах предложили создать выделенные полосы
вчера, в 17:34, 134 1582 0
Авилов: «Тула — город для пешеходов или автомобилистов?»
Жизнь Тулы и области
Авилов: «Тула — город для пешеходов или автомобилистов?»
вчера, в 16:57, 133 1924 3
Архитектор Андрей Клепанов: «Тульские автостанции нужно вынести на Октябрьскую и Оборонную»
Жизнь Тулы и области
Архитектор Андрей Клепанов: «Тульские автостанции нужно вынести на Октябрьскую и Оборонную»
вчера, в 16:31, 77 2955 -1
Все новости сюжета
вчера, в 18:10 −12
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
парковка транспортапарковка в центре Тулы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские железнодорожники ликвидируют последствия снегопада
Тульские железнодорожники ликвидируют последствия снегопада
Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»
Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.