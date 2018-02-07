В центре Тулы предложили убрать парковку транспорта

«Отдадим центр пешеходам. А в историческом квартале будет одна большая бесплатная парковка», – заявил глава городской администрации.

Вера Коротких, президент Тульского регионального транспортного союза, рассказала на заседании штаба о маршрутках. – На линию ежедневно выходят 900 маршруток. Политех посчитал, что перевезти Тулу можно на 250 автобусах. Все грязные «Газели» заменили на чистые комфортабельные машины, оборудовали стоянки. Мы предлагаем сделать остановки согласно закону, чтобы и маршруткам, и автобусам хватало места. Город должен сделать разворотные кольца на конечных остановках. Вера Коротких предложила создать на базе ТулГУ транспортный институт.

– Мы как перевозчики готовы участвовать в инвестиционных проектах и вкладываться в создание остановочных площадок, — заявила Коротких.