В Туле планируют снести автовокзалы и вынести их из центра города

Фото из архива Myslo.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на пресс-конференции рассказал журналистам о городских автовокзалах:

– Прорабатывается вопрос о выносе из центра города автобусных вокзалов. Мы хотим их снести и поставить новые на удалении от центра. В планах – строительство новых автовокзальных павильонов, чтобы убрать их из центра города. Тут тоже возникают определенные проблемы. Мы их видим, и штаб ищет пути решения. Будет представлено несколько вариантов. Мы будем делать всё, чтобы разгрузить центр Тулы, будем наводить порядок в этой сфере.