Фото из архива Myslo.
В Туле планируют снести автовокзалы и вынести их из центра города
Об этом рассказал глава региона на пресс-конференции.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на пресс-конференции рассказал журналистам о городских автовокзалах:
– Прорабатывается вопрос о выносе из центра города автобусных вокзалов. Мы хотим их снести и поставить новые на удалении от центра. В планах – строительство новых автовокзальных павильонов, чтобы убрать их из центра города. Тут тоже возникают определенные проблемы. Мы их видим, и штаб ищет пути решения. Будет представлено несколько вариантов. Мы будем делать всё, чтобы разгрузить центр Тулы, будем наводить порядок в этой сфере.
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