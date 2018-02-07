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Архитектор Андрей Клепанов: «Тульские автостанции нужно вынести на Октябрьскую и Оборонную»

Архитектор Андрей Клепанов: «Тульские автостанции нужно вынести на Октябрьскую и Оборонную»

В ходе заседания Штаба по развитию города свой доклад представил член Союза архитекторов России и бывший главный архитектор Тулы.

Напомним, в эти минуты в ТулГУ продолжается заседание Штаба по развитию города.

Андрей Клепанов, член Союза архитекторов России и бывший главный архитектор Тулы, продолжил тему транспорта:

– План центра города организован по радиально-лучевой схеме. Проблема такой схемы — нехватка колец. В Туле оно одно — улица Советская, которая связывает все выезды из районов. В местах примыкания к кольцу лучей всегда возникают пробки. Это неизбежно.
У нас нет дорог-дублеров. Ну и город разделен рекой.

Мост — это не просто связь районов, это дорога-дублер улицы Октябрьской. Вторая очередь Восточного обвода с продолжением хотя бы до улицы Кутузова — необходимая мера.

Остро стоит вопрос с Зареченской автостанцией. Городу нужно в этом году выделить участки на ул. Октябрьской и Оборонной, чтобы туда вынести автостанции.

Мы ограничили въезд в город, но придется удлинить маршруты общественного транспорта. У нас улицы стали только для машин.

Многие города мира пытаются с этим бороться. Но использовать их опыт нельзя. У нас нет арендного жилья, люди не переезжают за своей работой. Нужно на новых территориях создавать предприятия и рабочие места.
Чем шире дороги, тем больше пробки. Это парадокс, но это так.

Любые решения в улучшении дорог приводят к временному улучшению. Только модернизация общественного транспорта даст городу жизнь.

Пересадить жителей на общественный транспорт можно только непопулярными мерами — платными парковками с постоянным ростом тарифов, сокращением мест парковки, ограничением въезда в центр города автотранспорта.

Нужно создавать преимущества для движения общественного транспорта. Выделенные полосы приводят к ускорению движения на 12-15%. Нужно сокращать время перемещения общественного транспорта по маршруту, например давать преимущество трамваю, снижать цену на проезд, вводить льготные проездные, увеличивать количество транспорта большой вместимости. Это приведет к сокращению маршруток.

Общественный транспорт нельзя полностью коммерциализировать!

Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
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