Нужны ли Туле трамваи и выделенная полоса для общественного транспорта?

На этот вопрос туляки ответят 18 марта.

26 февраля на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина, рассмотрели вопрос пассажирских автомобильных перевозок в Туле.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и глава администрации регионального центра Евгений Авилов рассказали о работе Штаба по развитию города.

Было отмечено, что на заседании Штаба 7 февраля в формате широкой дискуссии с участием экспертов был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с транспортом.

Во время обсуждения были высказаны различные, порой полярные мнения по самым разным вопросам организации дорожного движения и работы общественного транспорта.

Таким, как развитие дорожной сети, выделение отдельной полосы для общественного транспорта, использование трамваев и пассажирского автотранспорта разной вместимости, баланс между «маршрутками» и общественным транспортом большой вместимости, строительство моста, перенос автовокзалов из центра города и др.

15 февраля собралась рабочая группа Штаба, и по некоторым вопросам уже были приняты решения и ведется планомерная работа. Вопросы же, которые вызывают самые большие споры, будут вынесены на голосование туляков 18 марта.

На голосование будут вынесены вопросы: вводить ли в городе выделенную полосу для общественного транспорта на широких автомагистралях;

что делать с трамваем: развивать или сокращать этот вид общественного транспорта, сначала по отдельным улицам, а потом и в целом;

что предпочесть на перспективу — автобусы большой или малой вместимости.

Голосование состоится в тех же зданиях, куда туляки придут на выборы Президента России.

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