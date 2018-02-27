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Нужны ли Туле трамваи и выделенная полоса для общественного транспорта?

Нужны ли Туле трамваи и выделенная полоса для общественного транспорта?

На этот вопрос туляки ответят 18 марта.

26 февраля на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина, рассмотрели вопрос пассажирских автомобильных перевозок в Туле.
 
Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и глава администрации регионального центра Евгений Авилов рассказали о работе Штаба по развитию города.
 
Было отмечено, что на заседании Штаба 7 февраля в формате широкой дискуссии с участием экспертов был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с транспортом.
 
Во время обсуждения были высказаны различные, порой полярные мнения по самым разным вопросам организации дорожного движения и работы общественного транспорта.
 
Таким, как развитие дорожной сети, выделение отдельной полосы для общественного транспорта, использование трамваев и пассажирского автотранспорта разной вместимости, баланс между «маршрутками» и общественным транспортом большой вместимости, строительство моста, перенос автовокзалов из центра города и др. 
 
15 февраля собралась рабочая группа Штаба, и по некоторым вопросам уже были приняты решения и ведется планомерная работа. Вопросы же, которые вызывают самые большие споры, будут вынесены на голосование туляков 18 марта.
 

На голосование будут вынесены вопросы:

  • вводить ли в городе выделенную полосу для общественного транспорта на широких автомагистралях;
  • что делать с трамваем: развивать или сокращать этот вид общественного транспорта, сначала по отдельным улицам, а потом и в целом;
  • что предпочесть на перспективу — автобусы большой или малой вместимости.

Голосование состоится в тех же зданиях, куда туляки придут на выборы Президента России.

 

Опрос

Какой транспорт в Туле нужно развивать?

Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
В центре Тулы предложили убрать парковку транспорта
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В центре Тулы предложили убрать парковку транспорта
7 февраля, в 18:10, 277 6173 -13
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Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»
7 февраля, в 17:59, 258 5826 -7
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7 февраля, в 17:34, 143 3147 -2
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7 февраля, в 16:57, 178 4324 0
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:31 +5
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