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Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»
Фото из архива Myslo.

Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»

Сотрудников КБП нельзя оставить без этого вида транспорта, считает директор.

На заседании штаба по развитию Тулы обсудили вопрос о трамваях. Директор «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин сказал, что, к сожалению, ликвидировать трамвай как вид транспорта сейчас невозможно.
 
Его поправил Юрий Андрианов:
 
– Наверное, к счастью?
 
Все рассмеялись – Марушкин, конечно же, оговорился. Директор «Тулгорэлектротранса» продолжил: трамвай — скоростной транспорт в городской инфраструктуре и, например, сотрудников КБП нельзя оставить без этого вида транспорта.
 
Андрианов:
 
– Где-то надо смотреть на трамвай с точки зрения необходимости. Например, на Зеленстрое, может быть, стоит снять рельсы и сделать выделенную полосу для общественного транспорта.
 
Первый заместитель губернатора Тульской области напомнил, что когда-то трамвай ходил на Косую Гору, потом его убрали и больше о нем не вспоминают.

 

Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
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