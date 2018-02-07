Фото из архива Myslo.
Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»
Сотрудников КБП нельзя оставить без этого вида транспорта, считает директор.
На заседании штаба по развитию Тулы обсудили вопрос о трамваях. Директор «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин сказал, что, к сожалению, ликвидировать трамвай как вид транспорта сейчас невозможно.
Его поправил Юрий Андрианов:
– Наверное, к счастью?
Все рассмеялись – Марушкин, конечно же, оговорился. Директор «Тулгорэлектротранса» продолжил: трамвай — скоростной транспорт в городской инфраструктуре и, например, сотрудников КБП нельзя оставить без этого вида транспорта.
Андрианов:
– Где-то надо смотреть на трамвай с точки зрения необходимости. Например, на Зеленстрое, может быть, стоит снять рельсы и сделать выделенную полосу для общественного транспорта.
Первый заместитель губернатора Тульской области напомнил, что когда-то трамвай ходил на Косую Гору, потом его убрали и больше о нем не вспоминают.
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