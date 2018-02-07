Директор «Тулгорэлектротранса»: «Ликвидировать трамваи в городе сейчас невозможно»

На заседании штаба по развитию Тулы обсудили вопрос о трамваях. Директор «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин сказал, что, к сожалению, ликвидировать трамвай как вид транспорта сейчас невозможно.

Его поправил Юрий Андрианов:

– Наверное, к счастью?

Все рассмеялись – Марушкин, конечно же, оговорился. Директор «Тулгорэлектротранса» продолжил: трамвай — скоростной транспорт в городской инфраструктуре и, например, сотрудников КБП нельзя оставить без этого вида транспорта.

Андрианов:

– Где-то надо смотреть на трамвай с точки зрения необходимости. Например, на Зеленстрое, может быть, стоит снять рельсы и сделать выделенную полосу для общественного транспорта.

Первый заместитель губернатора Тульской области напомнил, что когда-то трамвай ходил на Косую Гору, потом его убрали и больше о нем не вспоминают.