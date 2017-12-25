В новогоднюю ночь тульский городской транспорт будет работать до четырех утра

Фото из архива Myslo.

При этом, как сообщает администрация города Тулы, стоимость проезда не увеличится.

Как стало известно Myslo, стоимость проезда в городском транспорте в новогоднюю ночь составит всё те же 20 рублей: повышать, как в прошлом году, на 5 рублей цену поездки не планируют даже коммерческие перевозчики.

Транспорт будет возить туляков до 4.15: в этом году на площади Ленина у главной городской елки будет весело.

Праздничная программа:

на площади будет организовано несколько интерактивных зон – Губернский каток, «Караоке-клуб» с новогодними песнями.

Ледорубы на глазах туляков превратят ледяные глыбы в скульптуры, а клуб «Витязь» представит традиционные зимние русские забавы: бой мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.

Туляки смогут прокатиться на собачьих упряжках, согреться горячим чаем из самоваров на дровах с тульскими пряниками, пирожками и белевской пастилой.