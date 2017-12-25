В новогоднюю ночь тульский городской транспорт будет работать до четырех утра
При этом, как сообщает администрация города Тулы, стоимость проезда не увеличится.
Как стало известно Myslo, стоимость проезда в городском транспорте в новогоднюю ночь составит всё те же 20 рублей: повышать, как в прошлом году, на 5 рублей цену поездки не планируют даже коммерческие перевозчики.
Транспорт будет возить туляков до 4.15: в этом году на площади Ленина у главной городской елки будет весело.
Праздничная программа:
на площади будет организовано несколько интерактивных зон – Губернский каток, «Караоке-клуб» с новогодними песнями.
Ледорубы на глазах туляков превратят ледяные глыбы в скульптуры, а клуб «Витязь» представит традиционные зимние русские забавы: бой мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.
Туляки смогут прокатиться на собачьих упряжках, согреться горячим чаем из самоваров на дровах с тульскими пряниками, пирожками и белевской пастилой.
Полная программа празднования Нового года на площади Ленина здесь.