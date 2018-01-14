Старинные фототехники и ретро-миксы: на катке кластера «Октава» туляки отпраздновали Старый Новый год

Фото Алексея Пирязева.

В канун Старого Нового года в центре Тулы на музыкальном катке кластера «Октава» жители оружейной столицы перенеслись «Вперед в прошлое!». Весь день здесь проходили выставки, ярмарка и мастер-классы.

В пункте проката работало фотоателье «ШИПР», где туляки смогли проследить весть процесс создания фотографий по старинным технологиям.

А также своими глазами увидеть, как снимки проявляются на свету.

Дарья и Виталия Ивановы:

- Мы здесь впервые. Об этом катке нам восторженно рассказали знакомые, и мы решили увидеть все собственными глазами. Мы очень довольны, что появились в Туле такие места. Тем более, что здесь можно отдохнуть с детьми. Мы обязательно еще заглянем в фотоателье. А вообще здесь здорово, все украшено, много людей, можно сказать, праздник удался!

Анастасия и Ксения Горячевы:

- Здорово, что есть возможность устроить для детей праздник прямо в центре города, да еще и на катке. Добираться сюда очень удобно, а еще здесь и мастер-классы, и прокат и хороший подбор музыки. Дочке здесь очень понравилось. И даже несмотря на то, что практически нет снега, здесь такое праздничное настроение! Будем сегодня танцевать и учить детей кататься!

Борис и Максим Колондар:

- Мы с сыном решили провести выходной на катке, очень удачно совпало, что еще и канун Старого Нового года. Сыну здесь очень нравится. Сам каток расположен очень удобно, все под рукой. Даже учитывая, что здесь много людей, мы без проблем нашли место на парковке. Хотелось бы, чтобы такие места все время открывались. Еще пару лет назад в Туле практически некуда было сходить с ребенком. А здесь все ярко, позитивно, музыка приятная. И новогоднее настроение появляется! Единственно, хотелось бы, чтобы площадь льда была бы побольше.

Дина, Алина, Кирилл и Сергей Бурдаковы:

- Мы здесь часто бываем, все очень удобно. С нашей погодой на естественные катки в общем-то не походишь, а вот такие места как здесь - это действительно очень здорово. Особенно для детей, им нравится кататься! Приятный плюс, что еще и на свежем воздухе. У нас это уже стало любимым семейным местом. Но вот еще был бы каток побольше - тогда вообще отлично!

Инесса Лысюк и Богдан Очоа:

- Вообще за последние пять лет Тула очень сильно изменилась в хорошую сторону. Стали появляться такие вот места. Мы здесь впервые, и впечатления самые положительные. Место облагородили, стало уютно. Очень удобно, что здесь есть пункт проката, и мастер-классы интересные. Нам особенно запомнился мастер-класс, который проводила девушка в костюме снежинки. С музыкой здесь точно угадали, все, как мы любим! И настроение даже лучше, чем на Новый год!

С 19.00 на катке звучали специальные ретро-миксы.