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Во дворе кластера «Октава» в Туле отпразднуют музыкальный старый Новый год

Во дворе кластера «Октава» в Туле отпразднуют музыкальный старый Новый год

Туляков приглашают на праздник 13 января.

Гостей мероприятия ждут мастер-классы по фигурному катанию, ретро-миксы от популярных диджеев и, конечно, традиционная ярмарка — в этот раз она посвящена стилю ретро. Все желающие смогут сделать фотографию в фотоателье начала XX века — «ШИПР».

Начиная с 13.00 профессиональные фигуристы будут проводить мастер-классы.

Весь день на территории катка будет работать фотоателье «ШИПР», которое познакомит горожан с технологией создания изображения с помощью фотокамер прошлого века. Портреты, проявленные и напечатанные в мобильной лаборатории, надолго сохранят тепло от празднования старого Нового года.

На ретро-ярмарке, расположенной в специальных домиках, можно будет приобрести значки с символикой из любимых советских фильмов, сувениры с иллюстрациями из журнала «Наука и техника» от Heart of Moscow и многое другое.

Традиционно катания пройдут под музыкальное сопровождение. В старый Новый год на катке будут звучать ретро-миксы от диджеев, а с 19.00 до 21.00 приглашенные диджеи будут играть специальные сеты.

Расписание праздника

Мастер-классы по фигурному катанию

Время: 13.00, 15.00, 19.00.

 

Фотоателье начала XX века «ШИПР»

Время: 16.00-18.00

Место проведения: пункт проката

 

Ретро-миксы. Сет DJ Динара, резидента 19bar&atmosphere, Дом 12 и вечеринок Bubbles UP в Ritz Carlton Moscow.

Время: 19.00-21.00

Место проведения: каток

 

 

Кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке руководства Тульской области. На ПМЭФ-2016 генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым было подписано соглашение о создании кластера на территории завода ПАО «Октава». Совместно с главой региона Алексеем Дюминым директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко представил проект президенту России Владимиру Путину и получил его одобрение. Кластер включает в себя музей станка, Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха. Размер инвестиций составит до 1 млрд руб.

Сюжет: Новый год - 2018
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:10 +1
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