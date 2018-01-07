новости
новости
Регистрация
Большой фоторепортаж: В Туле завершились новогодние гулянья
Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

Большой фоторепортаж: В Туле завершились новогодние гулянья

В городе начался демонтаж новогодних арт-объектов.

7 января на площади Ленина прошло закрытие главной елки города.

В праздничную программу вошли истории о Рождестве, веселые конкурсы и концерт тульских исполнителей.

Всех желающих угощали чаем из жарового самовара.

Финальным аккордом праздничной программы стал большой фейерверк.

Наталья и Михаил Сомовы:

– Мы пришли сюда сегодня во второй раз, 1 января приходили за новогодним настроением. Хоть снега нет, но всё равно есть ощущение праздника. На площади очень красиво! Интересное решение с деревьями – они нас просто покорили. А еще в этом году появилась арка, она очень привлекает внимание. Вообще весь город украшен очень здорово! В прошлом году такого не было.

Елена и Анастасия Кузьминовы:

– Каждый год в оформление города добавляется что-то новое, и это радует. В этом году всё получилось очень здорово: мимо не пройдешь. На новогодние праздники мы с дочкой сюда даже днем приходили. Очень необычные деревья! А вот по елке явно минус – хотелось бы елку более естественную, как была в детстве, напоминающую о домашнем уюте и тепле. Очень нам с дочкой понравился каток – здесь чувствуется праздник, даже несмотря на такую погоду.

Владимир и Ксения Корнеевы и Надежда Калашникова:

– Оформление явно лучше, чем раньше. Нам больше всего понравились красивая входная арка и светящаяся карусель. А вот с самой елкой как-то не задалось, ей не хватает стилизованных фонарей, какого-то уюта. Еще бы хотелось добавить больше детских аттракционов. Вообще здесь очень красиво, да и в городе очень чувствуется праздничное настроение, но вот чего действительно всем не хватает, так это снега и легкого морозца. 

Как сообщили Myslo в пресс-службе тульской администрации, демонтаж новогодних арт-объектов и большой арки начнется уже сегодня, 8 января.

Главная елка Тулы будет украшать площадь Ленина до 19 января, а кафе и Губернский каток, так полюбившийся жителям города, продолжат свою работу до 1 марта.

Галерея
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 1
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 2
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 3
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 4
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 5
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 6
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 7
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 8
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 9
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 10
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 11
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 12
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 13
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 14
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 15
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 16
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 17
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 18
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 19
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 20
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 21
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 22
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 23
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 24
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 25
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 26
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 27
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 28
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 29
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 30
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 31
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 32
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 33
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 34
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 35
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 36
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 37
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 38
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 39
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 40
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 41
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 42
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 43
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 44
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 45
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 46
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 47
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 48
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 49
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 50
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 51
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 52
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 53
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 54
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 55
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 56
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 57
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 58
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 59
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 60
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 61
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 62
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 63
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 64
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 65
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 66
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 67
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 68
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 69
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 70
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 71
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 72
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 73
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 74
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 75
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 76
В Туле завершились новогодние гуляния, Фото: 77
показать все фотографии
Сюжет: Новый год - 2018
Праздничная афиша на 7 января: дискотека go-go, фейерверк и закрытие главной ёлки Тулы
Жизнь Тулы и области
Праздничная афиша на 7 января: дискотека go-go, фейерверк и закрытие главной ёлки Тулы
вчера, в 11:43, 25 3204 1
7 января в центре Тулы запретят продавать алкоголь
Жизнь Тулы и области
7 января в центре Тулы запретят продавать алкоголь
6 января, в 21:00, 49 1468 2
Как будет ходить тульский транспорт в Рождественскую ночь?
Жизнь Тулы и области
Как будет ходить тульский транспорт в Рождественскую ночь?
6 января, в 17:48, 23 1230 1
Рождество на «Октаве» в Туле: воркшопы, новогодний маркет и мастер-классы на катке
Жизнь Тулы и области
Рождество на «Октаве» в Туле: воркшопы, новогодний маркет и мастер-классы на катке
6 января, в 16:16, 61 2603 2
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:53 +3
Другие статьи по темам
Событие
Закрытие елкиновогодние праздникиНовый годгулянья
Место
Площадь ЛенинаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для тульских семей устроили благотворительную фотосессию
Для тульских семей устроили благотворительную фотосессию
Реорганизация Ваныкинской больницы: В Туле появится центр медицины катастроф
Реорганизация Ваныкинской больницы: В Туле появится центр медицины катастроф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.