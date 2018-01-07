Большой фоторепортаж: В Туле завершились новогодние гулянья

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

7 января на площади Ленина прошло закрытие главной елки города.

В праздничную программу вошли истории о Рождестве, веселые конкурсы и концерт тульских исполнителей.

Всех желающих угощали чаем из жарового самовара.

Финальным аккордом праздничной программы стал большой фейерверк.

Наталья и Михаил Сомовы:

– Мы пришли сюда сегодня во второй раз, 1 января приходили за новогодним настроением. Хоть снега нет, но всё равно есть ощущение праздника. На площади очень красиво! Интересное решение с деревьями – они нас просто покорили. А еще в этом году появилась арка, она очень привлекает внимание. Вообще весь город украшен очень здорово! В прошлом году такого не было.

Елена и Анастасия Кузьминовы:

– Каждый год в оформление города добавляется что-то новое, и это радует. В этом году всё получилось очень здорово: мимо не пройдешь. На новогодние праздники мы с дочкой сюда даже днем приходили. Очень необычные деревья! А вот по елке явно минус – хотелось бы елку более естественную, как была в детстве, напоминающую о домашнем уюте и тепле. Очень нам с дочкой понравился каток – здесь чувствуется праздник, даже несмотря на такую погоду.

Владимир и Ксения Корнеевы и Надежда Калашникова:

– Оформление явно лучше, чем раньше. Нам больше всего понравились красивая входная арка и светящаяся карусель. А вот с самой елкой как-то не задалось, ей не хватает стилизованных фонарей, какого-то уюта. Еще бы хотелось добавить больше детских аттракционов. Вообще здесь очень красиво, да и в городе очень чувствуется праздничное настроение, но вот чего действительно всем не хватает, так это снега и легкого морозца.

Как сообщили Myslo в пресс-службе тульской администрации, демонтаж новогодних арт-объектов и большой арки начнется уже сегодня, 8 января.

Главная елка Тулы будет украшать площадь Ленина до 19 января, а кафе и Губернский каток, так полюбившийся жителям города, продолжат свою работу до 1 марта.