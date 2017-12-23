В новогоднюю ночь на площади Ленина выступят группы «Рефлекс» и «Комбинация»
Для удобства туляков общественный транспорт будет работать 1 января до 4.15 утра.
В этом году главная площадь Тулы украшена совершенно по-новому: при входе установлена праздничная арка, аллея световых деревьев, фотозоны для взрослых и детей. В новогоднюю ночь 31 декабря на площади запланирована насыщенная программа:
- 23.00 – интерактивно-развлекательная программа «Тульская зима», новогодние игры с аниматорами,
- 23.10 – выступление группы «Комбинация»,
- 23.55 – на большом экране состоится трансляция новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина,
- 0.10 – на площади начнется выступление группы «Рефлекс».
В новогоднюю ночь будет работать дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. Запланирована трансляция новогоднего огонька. Будет организовано несколько интерактивных зон: Губернаторский каток и «Караоке клуб» с новогодними песнями.
Несколько команд ледорубов на глазах туляков превратят ледяные глыбы в скульптуры, а клуб «Витязь» представит традиционные зимние русские забавы: бой новогодними мешками, метание валенка, перетягивание каната, футбол с метлами.
На площади можно будет прокатиться на собачьих упряжках. Согревать тулякам и гостей города в новогоднюю ночь будут горячим чаем из самовара на дровах с тульскими пряниками и белевской пастилой.
Для удобства жителей в новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 4.15 утра.