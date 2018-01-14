Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу

Фото Алексея Пирязева.

В необыкновенном концерте на Губернском катке приняли участие 60 фигуристов в возрасте от 4 до 24 лет.

В канун Старого Нового года, 13 января, на площади Ленина в Туле прошел «Необыкновенный концерт для Деда Мороза». Представление впервые состоялось на главной открытой ледовой площадке города — Губернском катке. Все роли в музыкальном спектакле исполнили воспитанники Тульской областной Федерации фигурного катания.

Ирина Назарова, президент Тульской областной Федерации фигурного катания на коньках:

Ирина Назарова - Подобные спектакли мы проводим вот уже шесть лет подряд на закрытой арене в Новомосковске. На сей раз вместе с ребятами мы решили сделать необычный концерт в подарок главному волшебнику — Деду Морозу. Премьера шоу состоялась 20 декабря традиционно в Новомосковске. В этом году нам впервые предоставилась возможность перенести спектакль на открытую ледовую арену. Сегодня на лед вышли 60 наших воспитанников. Причем самому младшему участнику всего 4 года.

Юные спортсмены представили на суд зрителей 14 концертных номеров, при этом часть из них создали сами дети. Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря развитию в регионе этого спортивного направления.

- Тульская областная федерация фигурного катания на коньках была создана в 2003 году, в 2008 — мы вошли в состав Российской федерации фигурного катания, — пояснила Ирина Назарова. — На тот момент в области не существовало закрытых ледовых арен, и мы занимались на открытом катке. Конечно, это очень сложно. Чтобы воспитать сильную команду фигуристов требуется время и постоянные тренировки. Очень радует, что в нашей области с каждым годом растет число ледовых дворцов, где мы можем проводить занятия круглогодично. Думаю, что при таком подходе через 2−3 года во всероссийских и европейских чемпионатах будут принимать участие и наши земляки.

Первые серьезные шаги в развитии фигурного катания в регионе были сделаны в 2010 году с открытия ледовой арены в Алексине. На сегодняшний день такие площадки открыты в Новомосковске и Туле.

Дмитрий Яковлев, председатель комитета Тульской области по спорту:

Дмитрий Яковлев - В отделениях региональной Федерации фигурного катания занимаются порядка 500 человек. Для сравнения еще три года назад в области было всего 150 фигуристов. На данный момент спрос на лед гораздо выше, чем мы можем предложить. Поэтому строительство спортивных объектов будет продолжаться. Так, на Восточном обводе в Туле в конце ноября откроется новый большой ледовый дворец. Также мы ведем переговоры с инвестором о строительстве небольшой тренировочной арены в Заречье.

После концерта воспитанники областной Федерации по фигурному катанию провели для туляков серию мастер-классов.

Екатерина Михайлова и Наталья Иванова:

- Это второй раз, когда мы с подругой пришли на Губернский каток. Лед очень хороший! Вообще здорово, что в нашем городе появляются такие площадки. Есть, куда сходить с ребенком. Он так ярко украшен, даже праздничное настроение появляется! Хотелось бы еще, чтобы рядом были ледяные горки для детей.

Артем и Наталья Филины:

- Мы здесь бываем часто. Буквально за три дня дочка научилась стоять на коньках и теперь гордо утверждает, что покорила лед. Это первый нормальный каток за все время, что я себя помню. Да еще и в центре города! Это очень удобно. Дочка хотела бы ходить сюда каждый день!

Светлана и Анастасия Панарины:

- Каток классный! И украшен очень хорошо. Такого не было никогда. Здорово, что в Туле открываются такие места. Можно прийти с семьей и с друзьями и хорошо провести время. Обязательно сюда еще вернемся! Очень хотелось бы, чтобы и летом открыли что-то подобное. Например, скейт-парк.

Губернский каток продолжит свою работу вплоть до 1 марта.