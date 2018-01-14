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Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу
Фото Алексея Пирязева.

Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу

В необыкновенном концерте на Губернском катке приняли участие 60 фигуристов в возрасте от 4 до 24 лет.

В канун Старого Нового года, 13 января, на площади Ленина в Туле прошел «Необыкновенный концерт для Деда Мороза». Представление впервые состоялось на главной открытой ледовой площадке города — Губернском катке. Все роли в музыкальном спектакле исполнили воспитанники Тульской областной Федерации фигурного катания.

Ирина Назарова, президент Тульской областной Федерации фигурного катания на коньках:

Ирина Назарова

- Подобные спектакли мы проводим вот уже шесть лет подряд на закрытой арене в Новомосковске. На сей раз вместе с ребятами мы решили сделать необычный концерт в подарок главному волшебнику — Деду Морозу. Премьера шоу состоялась 20 декабря традиционно в Новомосковске. В этом году нам впервые предоставилась возможность перенести спектакль на открытую ледовую арену. Сегодня на лед вышли 60 наших воспитанников. Причем самому младшему участнику всего 4 года. 

Юные спортсмены представили на суд зрителей 14 концертных номеров, при этом часть из них создали сами дети. Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря развитию в регионе этого спортивного направления.

- Тульская областная федерация фигурного катания на коньках была создана в 2003 году, в 2008 — мы вошли в состав Российской федерации фигурного катания, — пояснила Ирина Назарова. — На тот момент в области не существовало закрытых ледовых арен, и мы занимались на открытом катке. Конечно, это очень сложно. Чтобы воспитать сильную команду фигуристов требуется время и постоянные тренировки. Очень радует, что в нашей области с каждым годом растет число ледовых дворцов, где мы можем проводить занятия круглогодично. Думаю, что при таком подходе через 2−3 года во всероссийских и европейских чемпионатах будут принимать участие и наши земляки.

Первые серьезные шаги в развитии фигурного катания в регионе были сделаны в 2010 году с открытия ледовой арены в Алексине. На сегодняшний день такие площадки открыты в Новомосковске и Туле.

Дмитрий Яковлев, председатель комитета Тульской области по спорту:

Дмитрий Яковлев

- В отделениях региональной Федерации фигурного катания занимаются порядка 500 человек. Для сравнения еще три года назад в области было всего 150 фигуристов. На данный момент спрос на лед гораздо выше, чем мы можем предложить. Поэтому строительство спортивных объектов будет продолжаться. Так, на Восточном обводе в Туле в конце ноября откроется новый большой ледовый дворец. Также мы ведем переговоры с инвестором о строительстве небольшой тренировочной арены в Заречье.

После концерта воспитанники областной Федерации по фигурному катанию провели для туляков серию мастер-классов.

Екатерина Михайлова и Наталья Иванова:

- Это второй раз, когда мы с подругой пришли на Губернский каток. Лед очень хороший! Вообще здорово, что в нашем городе появляются такие площадки. Есть, куда сходить с ребенком. Он так ярко украшен, даже праздничное настроение появляется! Хотелось бы еще, чтобы рядом были ледяные горки для детей. 

Артем и Наталья Филины:

- Мы здесь бываем часто. Буквально за три дня дочка научилась стоять на коньках и теперь гордо утверждает, что покорила лед. Это первый нормальный каток за все время, что я себя помню. Да еще и в центре города!  Это очень удобно. Дочка хотела бы ходить сюда каждый день!

Светлана и Анастасия Панарины:

- Каток классный! И украшен очень хорошо. Такого не было никогда. Здорово, что в Туле открываются такие места. Можно прийти с семьей и с друзьями и хорошо провести время. Обязательно сюда еще вернемся! Очень хотелось бы, чтобы и летом открыли что-то подобное. Например, скейт-парк. 

Губернский каток продолжит свою работу вплоть до 1 марта.

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Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 1
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 2
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 3
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Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 5
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 6
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 7
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 8
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 9
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 10
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 11
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 12
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 13
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 14
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 15
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 16
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 17
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 18
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 19
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 20
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 21
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 22
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 23
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 24
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 25
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 26
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 27
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 28
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 29
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 30
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 31
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 32
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 33
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 34
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 35
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 36
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 37
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 38
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 39
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 40
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 41
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 42
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 43
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 44
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 45
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 46
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 47
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 48
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 49
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 50
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 51
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 52
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 53
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 54
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 55
Туляки отметили Старый Новый год ледовым шоу, Фото: 56
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:03 +4
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