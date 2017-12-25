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Двое 17-летних туляков избили узбека

Двое 17-летних туляков избили узбека

Уголовное дело направлено в суд.

Прокурором Ленинского района направлено в суд уголовное дело по обвинению двух 17-летних парней. Они обвиняются по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти).

В ходе дознания установлено, что 14 июня 2017 года днем обвиняемые на парковке гипермаркета в с. Осиновая Гора, мкрн. Левобережный избили гражданина Узбекистана по мотивам национальной ненависти. Потерпевший получил телесные повреждения.
 

Один из обвиняемых в настоящее время отбывает наказание в Алексинской ВК ФКУ УФСИН России по Тульской области за иное, ранее совершенное, преступление.

В отношении второго обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:13 +2
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