Двое 17-летних туляков избили узбека
Уголовное дело направлено в суд.
Прокурором Ленинского района направлено в суд уголовное дело по обвинению двух 17-летних парней. Они обвиняются по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти).
В ходе дознания установлено, что 14 июня 2017 года днем обвиняемые на парковке гипермаркета в с. Осиновая Гора, мкрн. Левобережный избили гражданина Узбекистана по мотивам национальной ненависти. Потерпевший получил телесные повреждения.
Один из обвиняемых в настоящее время отбывает наказание
В отношении второго обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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