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Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве

Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве

Детей с особенностями развития познакомились со сказочными персонажами.

21 декабря 20 семей из проекта «Не молчи» съездили на новогоднее цирковое иллюзионное шоу «12 чудес!» в Москву. Такой подарок предоставила известная российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс.

Зрителей ожидали умопомрачительные фокусы и настоящая сказка про Новый Год. Своим глазам не могли поверить не только дети, но и взрослые. Фокусы выглядели очень правдоподобно, даже казалось, что на сцене происходит настоящая магия. Также зрителям понравилось профессиональное выступление юных артистов.

Добрая и по-настоящему волшебная сказка никого не оставила равнодушным.

22 декабря 22 семьи отправились на Новогоднее шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» в «Крокус Сити Холл». Такой подарок им предоставил продюсерский центр «Седьмая радуга».

Многие ребята сфотографировались с мультяшными героями. Аквагрим в этот день был бесплатным, все желающие могли воспользоваться этой услугой.


А тем временем на сцене началась волшебная сказка.

- Бесчисленное количество героев, все сияло в ярких красках, потрясающая атмосфера и постоянное взаимодействие с залом. В конце всех ждал сюрприз: из большой коробки поднялась ввысь большая ёлка, а на сцену вышла советская и российская актриса театра, кино и телевидения, пародистка, телеведущая и певица — Нонна Гришаева, — говорят организаторы.

Нонна исполнила несколько песен вместе со сказочными героями на сцене, и шоу завершилось. Эмоции на выходе из зала переполняли абсолютно всех.

мнение участников

Юлия М.

- Спасибо большое за поездку. Мой сын до сих пор фокусы обсуждает, пытается понять, как всё происходит. В волшебство, говорит, не верит, но и ловкость рук не понял. В общем, под большим впечатлением.

Оксана З.

- Спасибо вам большое за оживший мультик. Сыну очень понравилось. Приехал домой и бабушке и папе стал рассказывать. Мы просто в восторге.

Анастасия Ю.

- Спасибо огромное! За эту прекрасную поездку, за эмоции, за улыбки и радость детей… Спасибо, что вы есть и даете нашим детишкам возможность побывать на таких прекрасных представлениях.

Валерия Х.

- Спасибо огромное за замечательное путешествие! Нам очень понравилось, дочка уже все уши прожужжала, спрашивает, когда поедем ещё.

От организаторов:

- Хочется выразить огромную благодарность продюсерскому центру «Седьмая радуга». Ощущалось по настоящему доброта, отзывчивость и понимание к нашим детям со стороны всех сотрудников. И конечно же за предоставленные билеты!

Особая благодарность нашей доброй фее Юлии Учасовой за огромный вклад в поездку. Именно она взяла расходы за проезд детей на автобусе. Большое ей спасибо!

Галерея
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 1
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 2
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 3
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 4
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 5
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 6
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 7
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 8
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 9
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 10
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 11
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 12
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 13
Участники тульского проекта «Не молчи» побывали на новогодних представлениях в Москве, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +6
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