Проезд по Туле в новогоднюю ночь будет дороже на 5 рублей

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Повышенный тариф будет действовать только в ночь с 31 декабря на 1 января.

Вопросы работы транспорта в новогоднюю ночь и в последующие праздничные дни обсудили накануне в администрации Тулы.

Руководству транспортных предприятий дано указание внимательнее подходить в новогодние праздники к предрейсовому медосмотру водителей и техническому состоянию маршруток и автобусов.

Кроме того, был поднят вопрос о недопущении водительским составом в новогоднюю ночь взимания платы с пассажиров выше установленного тарифа, который составляет 25 рублей. Также всем транспортным предприятиям были выданы свидетельства на осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.