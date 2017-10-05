Фото предоставлено участниками.
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей
Более 20 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.
30 сентября в Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 годов рождения. Более 20 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.
Лучшими результатами отличились:
- 1 место: Александр Панов, Назар Зверев и Андрей Пимчук;
- 2 место: Эдуард Панов, Кирилл Дегальцев, Тимур Лагунов и Роман Звягин;
- 3 место: Юрий Аветисян, Ярослав Галкин, Артём Московский, Сергей Павлов, Данила Подколзин, Данила Сметанкин, Иван Воеводин, Сергей Быкадоров и Дмитрий Козьяков.
Тренируют спортсменов Эрик Владимирович Асаулко, Сергей Васильевич Бизин, Эдуард Артурович Булатуков и Анатолий Иванович Пашкин.
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