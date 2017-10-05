Фото предоставлено участниками.

Более 20 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.

30 сентября в Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 годов рождения. Более 20 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.

Лучшими результатами отличились:

1 место: Александр Панов, Назар Зверев и Андрей Пимчук;

2 место: Эдуард Панов, Кирилл Дегальцев, Тимур Лагунов и Роман Звягин;

3 место: Юрий Аветисян, Ярослав Галкин, Артём Московский, Сергей Павлов, Данила Подколзин, Данила Сметанкин, Иван Воеводин, Сергей Быкадоров и Дмитрий Козьяков.

Тренируют спортсменов Эрик Владимирович Асаулко, Сергей Васильевич Бизин, Эдуард Артурович Булатуков и Анатолий Иванович Пашкин.