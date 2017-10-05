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В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей
Фото предоставлено участниками.

В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей

Более 20 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.

30 сентября в Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 годов рождения. Более 20 спортсменов спортивной школы «Юность» боролись за медали.

Лучшими результатами отличились:

  • 1 место: Александр Панов, Назар Зверев и Андрей Пимчук;
  • 2 место: Эдуард Панов, Кирилл Дегальцев, Тимур Лагунов и Роман Звягин;
  • 3 место: Юрий Аветисян, Ярослав Галкин, Артём Московский, Сергей Павлов, Данила Подколзин, Данила Сметанкин, Иван Воеводин, Сергей Быкадоров и Дмитрий Козьяков.

Тренируют спортсменов Эрик Владимирович Асаулко, Сергей Васильевич Бизин, Эдуард Артурович Булатуков и Анатолий Иванович Пашкин.

Галерея
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 1
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 2
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 3
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 4
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 5
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 6
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 7
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 8
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 9
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 10
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 11
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 12
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 13
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 14
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 15
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 16
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 17
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 18
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 19
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 20
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 21
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 22
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 23
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 24
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 25
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 26
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 27
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 28
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 29
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 30
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 31
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 32
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 33
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 34
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 35
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 36
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 37
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 38
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 39
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 40
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 41
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 42
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 43
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 44
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 45
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 46
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 47
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 48
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 49
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 50
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 51
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 52
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 53
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 54
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 55
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 56
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 57
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 58
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 59
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 60
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 61
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 62
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 63
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 64
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 65
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 66
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 67
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 68
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 69
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 70
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 71
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 72
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 73
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 74
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 75
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 76
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 77
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 78
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 79
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 80
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 81
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 82
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 83
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 84
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 85
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 86
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 87
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 88
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 89
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 90
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 91
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 92
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 93
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 94
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 95
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 96
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 97
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 98
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 99
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 100
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 101
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 102
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 103
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 104
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 105
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 106
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 107
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 108
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 109
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 110
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 111
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 112
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 113
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 114
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 115
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 116
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 117
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 118
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 119
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 120
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 121
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 122
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 123
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 124
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 125
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 126
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 127
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 128
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 129
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 130
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 131
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 132
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 133
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 134
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 135
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 136
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 137
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 138
В Туле прошло областное первенство по греко-римской борьбе среди юношей, Фото: 139
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 0
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