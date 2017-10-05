В Пролетарском парке Тулы высадили 100 саженцев дуба

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году в тульских парках высадят более трех тысяч саженцев.

Сегодня, 5 октября, в рамках Года экологии в Туле в Пролетарском парке культуры и отдыха высадили 100 саженцев дуба.



В мероприятии приняли участие заместитель министра – директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко, директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев, сотрудники учреждения, представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, коллектив областного учреждения «Управление противопожарной службы».





– Это лишь небольшая часть деревьев, которая будет высажена на подведомственных территориях областного учреждения «Тульские парки» в 2017 году. Всего же в этом году будет высажено более 3 тысяч саженцев, – отметил Андрей Журавлев.

По его словам, породный состав молодых саженцев подбирался таким образом, чтобы обеспечить наиболее высокий уровень как декоративности, так и устойчивости и жизнеспособности насаждений.

Пролетарский парк культуры и отдыха считается одним из самых молодых в Туле. Он основан в 1978 году на базе березовых посадок конца 50-х годов XX века. Растительность парка богата и разнообразна. Преобладающая порода – береза, также есть липа, клен, тополь.