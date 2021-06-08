Реновация по-тульски: что происходит с аварийным домом на улице Смидович

Дом №6 по ул. Смидович – аварийный, но как читать «снести нельзя реконструировать», чиновники не договорились. Что происходит, читайте в расследовании Myslo.

Люди продолжают жить в этой аварийной многоэтажке, уже не понимая, сможет ли им хоть кто-то помочь. Или начнут искать крайнего, если четырехэтажка рухнет?

Проект уникальной для Тулы реконструкции аварийного дома, широко анонсированный в 2017 году и начатый при поддержке администрации Тулы, сегодня заглох. Застройщик убрал ограждение и свой офис, и улица вновь открыта для полноценного движения транспорта. Вот только дом продолжает разрушаться, стены покрываются новыми трещинами. А решение проблемы, видимо, уже никто и не ищет – квартиры-то все приватизированные, а не муниципальные.

Приватизационная ловушка

Дом был построен в 1958 году, а в 90-е годы на нем появились первые признаки разрушения. В 2007-м экспертиза зафиксировала подвижность несущих конструкций. В 2017-м под двумя подъездами поехал фундамент, к тому моменту трещины в стенах одной из квартир на первом этаже расширились уже до 40 см.

Жители обратились в администрацию города с просьбой признать дом аварийным и расселить их, но столкнулись с проблемой: все 48 квартир приватизированы, то есть находятся в частной собственности, а значит, тратить деньги из бюджета на решение проблем жителей аварийного дома не положено. Люди оказались в приватизационной ловушке.

Вариант, который напрашивался, – признать дом аварийным, выплатить собственникам компенсацию и снести развалюху. Но жителей такая перспектива не радовала:

сумма компенсации рассчитывалась бы исходя из остаточной стоимости аварийного жилья, а значит, этих денег не хватило бы даже на покупку комнаты, не то что целой квартиры.

Они говорили, надстройка поможет

Понимая бедственное положение, в котором оказались жители, четыре года назад чиновники их не бросили. Нашли инвестора, готового заняться уникальным для Тулы проектом – реновацией.

Тогда еще замглавы администрации Тулы Роман Мурзин рассказывал:

Роман Мурзин — Этот дом — первый в нашем проекте реновации. Мы предложили собственникам квартир организовать общее собрание и рассмотреть на нем возможность комплексной реконструкции дома, как это делают в Московском регионе. Представители компании-застройщика приехали к нам, чтобы дать старт таким мероприятиям в Туле. Мы подумали: а почему бы не решить проблему таким способом?

За реализацию взялось ООО «ЕР-Менеджмент». Застройщик представил проект и предложил реализовать его в два этапа: сначала укрепить фундамент в рамках противоаварийных работ, а потом надстроить пять этажей, расширив в том числе и существующие квартиры. Жители поддержали предложение.

На время работ первого этапа в двух подъездах отключили коммуникации, поэтому для жителей инвестор арендовал съемные квартиры. Все тогда переехали, кроме хозяйки одной квартиры, – женщина отказалась покидать свою жилплощадь. Назначенные на сентябрь 2017 года работы никак не начинались. Жители и руководство города, даже лично глава администрации Тулы Евгений Авилов, пытались ее уговорить. Не вышло. Тогда соседи обратились в суд, чтобы выселить женщину принудительно и завершить проект. После этого тулячка сдалась и квартиру освободила. Жильцы отозвали иски. В декабре 2017 года первый этап был завершен: застройщик укрепил фундамент и аварийные стены.

Административный стопор

А вот дальше выполнения социальных обязательств – противоаварийных работ – дело не пошло. И не по вине застройщика.

Оказалось, что вводить в эксплуатацию эти пять новых этажей нужно будет уже по новым правилам, которые распространяются сейчас на все современные новостройки.

Инвестору предложили решить нелегкую задачу: оборудовать дом лифтом, заменить все коммуникации на новые, обеспечить соответствие правилам пожарной безопасности и соблюсти количество парковочных мест, актуальных на 2018 год.

Застройщик всё это учитывал, когда составлял проект: 9 этажей, 70 квартир, лифты в каждом подъезде, для надстройки будет залит отдельный фундамент, проложены новые коммуникации. Но проект всё никак не согласовывали.

Дата съемки – 22 декабря 2017 года.

Застройщик понимал: проект нетипичный, но готов был потратить время на то, чтобы довести его до ума. В октябре 2018 года генеральный директор ООО «ЕР-Менеджмент» Эльдар Тагиев был настроен оптимистично:

Эльдар Тагиев – В нашей команде работают люди, являющиеся держателями патентов на уникальные технологии, которые мы применяем в реконструкции этого дома. Объект уникальный, очень сложный со всех точек зрения, поэтому рассчитывать и загадывать тут непросто. Мы первопроходцы в этом деле, и мелочей здесь быть не должно. Очень внимательно подходим к подготовке проекта. На данный момент практически всё готово, осталось устранить отдельные нарушения по пожарной безопасности и решить самую главную проблему с парковочными местами во дворе, которые по новым требованиям должны быть обязательно. Сейчас конкретных сроков я не назову, но хочется верить, что в этом году мы уже начнем строить.

«Ваши проблемы – это не наши проблемы»

Примерно так сказали жителям дома №6 по ул. Смидович соседи из дома напротив, когда первые попросили отдать им часть их придомовой территории, чтобы увеличить свою и обустроить на ней парковку, которую требовали актуальные на тот момент нормативы по строительству. Тем более что на том участке, который просили отдать, не было ничего, кроме травы.

Застройщик обещал им за часть земли построить многофункциональный ФОК, но соседи не согласились.

В итоге у них остался их пустырь, а у жителей дома №6 – их аварийная четырехэтажка.

Не у дел остался и застройщик. Потратив миллионы на аварийные работы, зарплату строителям, закупку стройматериалов и охрану стройплощадки, заказ экспертиз, он столкнулся с бюрократическими сложностями и абсолютной негибкостью законодательства.

После проведенных работ по укреплению фундамента уникальный проект не нашел отклика в коридорах и кабинетах.

Жительница дома Галина Козлова:

Галина Козлова – Застройщик ходил в администрацию и просил снизить для нашего проекта коэффициент парковочных мест, но ему отказали.

Дом продолжает разрушаться

– Стены продолжают «ехать», – рассказывает Галина Козлова. – В квартирах со стен отваливается штукатурка, причем как внутри, так и снаружи. В одной из квартир на третьем этаже образовалась сквозная трещина. Мы живем буквально на мине замедленного действия. Фундамент продолжает разрушаться из-за проблем с ливневой канализацией, которая проходит вдоль дома. Она была построена в 50-х годах прошлого века, трубы уже все старые, и в сильный ливень или когда тает снег, подвал полон воды. Мы уже и не знаем, что делать!

Myslo направил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву запрос, чтобы узнать, какая судьба ждет дом и как будет решаться проблема. Мы получили ответ за подписью первого заместителя главы администрации Тулы Ильи Беспалова. В ответе говорится:

«Для реализации второго этапа требуется получение разрешения на реконструкцию многоквартирного жилого дома. Заявления о выдаче разрешения на реконструкцию в администрацию города Тулы не поступали. Проектная документация и экспертизы проектной документации на проведение реконструкции в администрации города Тулы отсутствуют.

В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 6 октября 2017 года №3250 дом №6 по ул. Смидович признан аварийным и подлежащим реконструкции. Решение о включении указанного дома во вновь разрабатываемые программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет приниматься по мере подготовки и утверждения данных программ.

По состоянию на 28.05.2021 на территории муниципального образования находится 245 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, площадь помещений, подлежащих отселению, в данных домах составляет 81 тыс. кв. м, объем средств, необходимых для расселения, составляет порядка 5 млрд рублей.

С 2016 по 2020 г. в Туле реализовано несколько программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Было приобретено 567 квартир, 70 аварийных домов отселены полностью, ликвидировано 18,3 тыс. кв. м.

Программа реновации жилья, направленная на расселение и снос аварийного малоэтажного жилого фонда, в Туле отсутствует. Переселение жителей областного центра из аварийного жилищного фонда имеет огромную социальную значимость, органами местного самоуправления будет продолжена работа по расселению аварийных домов в городе Туле и созданию благоприятных условий проживания граждан».

За четыре года дом на улице Смидович не рухнул. Достоял бы он до того момента, когда чиновники наконец найдут способы решения проблемы...