Реновация по-тульски: Поможет ли новый закон надстройке дома на улице Смидович?

Законопроект предлагает распространить опыт реновации Москвы на другие регионы. Главная цель законопроекта — предотвращение и остановка процесса появления аварийного жилья в России. Если инициатива будет утверждена, то власти регионов получат право за счет средств местного бюджета, а также «иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников» реализовывать программы реновации жилищного фонда.

Кроме того, в законопроекте указано, что «для осуществления реновации жилищного фонда, в том числе капитального ремонта и реставрации объектов культурного наследия», могут быть предоставлены средства федерального бюджета.

Москва, кстати, не единственный город, уже вставший на путь реновации. В Туле также есть проект, но, увы, пока не реализованный. Речь идет о доме № 6 на улице Смидович.

Принятие решения о реновации многоквартирного дома скорее вынужденное и единственное в рамках нынешнего законодательства. В начале прошлого года стало понятно, что четырехэтажка находится в аварийном состоянии — фундамент обветшал, из-за чего одна из наружных стен стала крениться.

Но городские власти расселить людей или отремонтировать дом не могли — в нем нет муниципального жилья, а тратить деньги на ремонт частного имущества закон запрещает.

Но власти Тулы нашли инвестора, готового выполнить уникальный проект: отремонтировать аварийный фундамент, а после «нарастить» пять этажей. Новые этажи, согласно проекту, не лежат на существующем фундаменте, они должны располагаться на новом, стоящем отдельно — по периметру дома установятся дополнительные опоры, которые и примут на себя всю тяжесть новой конструкции.

В 2017 году 6 марта заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин пояснял:

Роман Мурзин - Случай нестандартный. Все квартиры в доме приватизированы, а это значит, что по закону администрация не может потратить на него ни рубля. При этом дом действительно нуждается в срочном ремонте. Жителям нужно будет либо одобрить проект надстройки, либо подавать заявку на признание дома аварийным. Но последний вариант невыгоден жителям. В случае признания дома аварийным предоставить им благоустроенные квартиры взамен имеющихся не получится — по закону им положена только компенсация. Сумма ее будет зависеть от рыночной стоимости жилья и фактического износа дома.

Большинством голосов жители выбрали реконструкцию.

В прошлом году инвестор выполнил социальные обязательства и отремонтировал аварийный фундамент. Но дальше дело забуксовало. Дело в том, что вводить эти пять новых этажей в эксплуатацию уже нужно по новым правилам, которые распространяются на все современные новостройки. То есть инвестору предлагалось решить нелегкую задачу: оборудовать дом лифтом, заменить все коммуникации на новые, предусмотреть соблюдение правил пожарной безопасности и соблюсти количество парковочных мест.

В доме будет 9 этажей, 70 квартир, лифты в каждом подъезде. Площадь комнат будет увеличена, в каждой квартире будут лоджии. Также для надстройки будет залит отдельный фундамент, проложены новые коммуникации.

Согласование нового проекта со всеми контролирующим строительство жилья инстанциями потребовало намного больше времени, чем ожидалось.

Генеральный директор ООО «ЕР-МЕНЕДЖМЕНТ» Эльдар Тагиев:

Эльдар Тагиев – В нашей команде работают люди, которые являются держателями патентов на уникальные технологии, которые мы применяем в реконструкции этого дома. Объект уникальный и очень сложный со всех точек зрения. Поэтому непросто рассчитывать и загадывать. Мы практически первопроходцы в этом деле, поэтому мелочей здесь быть не должно. Очень внимательно подходим к подготовке проекта. На данный момент практически все готово, осталось устранить отдельные нарушения по пожарной безопасности и решить самую главную проблему – парковочные места во дворе, которые по новым требованиям обязательно должны быть. Сейчас конкретных сроков я не назову, но хочется верить, что в этом году мы начнем уже строить.

Городские власти также ждут реализации этого проекта, потому что при его успехе, полученный при подготовке проекта опыт можно будет распространить и на другие объекты, находящиеся в аварийном состоянии.

В случае с домом на ул. Смидович проект полностью спонсирует инвестор. Но если будет принят законопроект о реновации, то при финансовой поддержке из бюджета найти инвестора и завершить начатый проект будет, вероятно, намного проще.