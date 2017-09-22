Массовое заболевание детей в Туле: Все заболевшие ели в школьной столовой

Фото Дмитрия Дзюбина.

Школа Центра образования №56 в поселке Плеханово закрыта на недельный карантин. Десятки детей заболели кишечной инфекцией. Всего в образовательном учреждении учатся 509 человек.

К счастью, течение болезни было легким, все уже на ногах, госпитализация не потребовалась никому. Многие гуляют на школьном стадионе. Туда и отправились корреспонденты Myslo.

По словам учащихся, в прошлую среду (как раз когда дети заболели) для учеников Центра образования была устроена экскурсия в Ясную Поляну.

Дети, которые не поехали на экскурсию, пообедали в школьной столовой. А после этого слегли.

Уже на следующий день в учебное заведение приехала проверка, а завуч посоветовала всем детям пройти обследование у врачей.

К слову, ученики все как один жалуются на еду в школьной столовой: макароны подают холодными, запеканка бывает кислой. По словам ребят, сотрудники столовой работают без перчаток, а про колпаки вообще там никто не слышал. Так это или нет, никто сказать не может, проверка только начата, ее проводит Роспотребнадзор, а также прокуратура и следственный комитет.

ЧП прокомментировала и Татьяна Золотова, руководитель Управления образования города. Она сообщила, что дети подхватили инфекцию.

– Были проведены необходимые меры по нормам СанПиН, продолжаются профилактические мероприятия. Заболевшие ученики лечатся амбулаторно, форма заболевания – легкая.