Массовое заболевание учеников тульской школы: Роспотребнадзор обследует персонал и детей

В ответ на запрос Myslo региональный Роспотребнадзор прокомментировал происшествие в Плехановской школе.

«Среди учащихся муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования №56» 20 сентября зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии. Течение заболевания легкое, госпитализированных нет.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведено санитарно-эпидемиологическое расследование и организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Проводится обследование персонала и детей. Организованы лабораторные исследование смывов с объектов окружающей среды, воды и готовых блюд.

С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний, Постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области образовательная деятельность в МБОУ «ЦО № 56» приостановлена с 20 сентября по 27 сентября включительно».

Напомним, ранее Myslo сообщал о массовом заболевании в школе поселка Плеханово (Большая Тула). 20 сентября 2017 года там заболели десятки детей: рвота, понос, слабость и другие симптомы. Известно, что все заболевшие дети учатся в разных классах. О точном количестве заболевших официальной информации нет.

Разные источники называют разные цифры – 60 и 70 человек.