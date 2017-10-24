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Прокуратура завершила проверку по факту массового отравления в тульском Центре образования № 56
Фото: из архива MySLO

Прокуратура завершила проверку по факту массового отравления в тульском Центре образования № 56

Выявлены многочисленные нарушения, виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Прокуратура Ленинского района провела проверку по фактам массового заболевания детей в МБОУ «Центр образования № 56» посёлка Плеханово. Выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства и санитарных норм.

В частности, в школьном пищеблоке разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранился в одном месте, не соблюдался порядок мытья столовой посуды и условия хранения продуктов.

По результатам бактериологического и вирусологического обследования сотрудников пищеблока получены положительные результаты исследования на норовирусы у заведующей производством, а также повара и уборщицы. Эти сотрудники отстранены от работы. Кроме того, установлены факты некачественной дезинфекции посуды и столовых приборов.

В адрес директора тульского филиала ООО «Торговый дом СПП», которое отвечало за организацию школьного питания, внесено представление, составлены административные протоколы. Заведующая производством МБОУ «Центр образования № 56» вместе с двумя другими сотрудниками получила выговор.

Выявлены нарушения со стороны старшей медицинской сестры ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» – отсутствует контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в образовательном учреждении, в том числе на пищеблоке. Женщине объявлено замечание.

Сюжет: Массовое заболевание детей в тульской школе
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +2
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