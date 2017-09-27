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Карантин в плехановской школе № 56 завершён
Фото из архива MySLO

Карантин в плехановской школе № 56 завершён

Сотрудники Роспотребнадзора завершили противоэпидемические и профилактические мероприятия.

По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Тульской области, карантин с плехановской школы № 56, где произошло массовое отравление, будет снят.

Специалисты провели полный комплекс противоэпидемических и дополнительных профилактических мероприятий, угроза распространения вируса отсутствует, здоровье детей вне опасности.

В образовательном учреждении проведена заключительная дезинфекция, санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворительное, выявленные в ходе санитарно-эпидемиологического расследования нарушения полностью устранены.

Школьники смогут приступить к занятиям уже в конце текущей недели.

Сюжет: Массовое заболевание детей в тульской школе
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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