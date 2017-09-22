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Массовое заболевание в тульской школе: областная прокуратура проведет проверку

Массовое заболевание в тульской школе: областная прокуратура проведет проверку

В амбулаторию обратились 26 учеников, однако общее количество заболевших уточняется.

20 и 21 сентября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» по месту жительства обратились 26 учеников плехановского Центра образования №56. Дети осмотрены врачом, никто из них не госпитализирован.

По данному факту прокуратура области совместно с управлением Роспотребнадзора проводит проверку. Кроме того, свою проверку организовали и следователи.

Общее количество заболевших с такими симптомами уточняется.

На основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тульской области занятия в школе приостановили до 27 сентября включительно.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

Напомним, ранее Myslo сообщал о массовом заболевании в школе поселка Плеханово (Большая Тула). 20 сентября 2017 года там заболели десятки детей: рвота, понос, слабость и другие симптомы. Известно, что все заболевшие дети учатся в разных классах. О точном количестве заболевших официальной информации нет.

Разные источники называют разные цифры – 60 и 70 человек.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:46 0
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