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Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

Синоптики обещают лёгкий восточный ветер и пониженное давление.

По данным сайта «Метеоинфо», в предпоследние выходные сентября в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер восточного направления, лёгкий – 4-6 метров в секунду.

Ночи будут довольно холодными – не больше 5-7 градусов выше нуля. Днём тоже прохладно – до +17. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – около 750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:22 +1
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