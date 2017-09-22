Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

По данным сайта «Метеоинфо», в предпоследние выходные сентября в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер восточного направления, лёгкий – 4-6 метров в секунду.

Ночи будут довольно холодными – не больше 5-7 градусов выше нуля. Днём тоже прохладно – до +17. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы – около 750 мм рт. ст.