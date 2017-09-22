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Тульские приставы взыскали с УК «Фасад будущего» 1,3 млн рублей зарплатных долгов

Тульские приставы взыскали с УК «Фасад будущего» 1,3 млн рублей зарплатных долгов

Руководителям организации осталось выплатить бывшим работникам 800 тысяч рублей.

Сотрудники Управления ФССП России по Тульской области взыскали с ООО «Фасад будущего» задолженность по заработной плате в сумме 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств находятся дела о взыскании с управляющей компании задолженности по заработной плате.

В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» предприняты все меры по выявлению имущественного положения должника, вынесено постановление о взыскании денег с банковских счетов управляющей компании.

Фактически исполнено 27 исполнительных производств на общую сумму 1,3 млн рублей. Судебные приставы продолжают работу по взысканию оставшейся задолженности по заработной плате в размере 800 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:42 0
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