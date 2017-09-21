К проверке массового отравления детей в тульской школе подключились следователи

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

В причинах массового отравления учащихся школы № 56 в посёлке Плеханово будут разбираться сотрудники следственного комитета. По данному факту оперативно организована доследственная проверка. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, школа № 56 была закрыта на недельный карантин после вспышки неизвестного заболевания.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и проводят комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, цель которых – не допустить распространения инфекции.