новости
новости
Регистрация
К проверке массового отравления детей в тульской школе подключились следователи

К проверке массового отравления детей в тульской школе подключились следователи

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

В причинах массового отравления учащихся школы № 56 в посёлке Плеханово будут разбираться сотрудники следственного комитета. По данному факту оперативно организована доследственная проверка. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, школа № 56 была закрыта на недельный карантин после вспышки неизвестного заболевания.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и проводят комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, цель которых – не допустить распространения инфекции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 0
Другие статьи по темам
Событие
массовое заболевание детейзаболели детиСУ СК России по Тульской областидоследственная проверка
Место
ТулаПлеханово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты Госдумы предлагают наказывать шумных соседей рублём
Депутаты Госдумы предлагают наказывать шумных соседей рублём
В Туле состоится творческий фестиваль «Верь в себя»
В Туле состоится творческий фестиваль «Верь в себя»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.