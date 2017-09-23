Массовое заболевание в тульской школе: дети заразились норовирусом

Школа Центра образования № 56 в поселке Плеханово закрыта на недельный карантин. Десятки детей заболели кишечной инфекцией. После регистрации первых случаев заболевания, Роспотребнадзор начал проверку.

Бригадой эпидемиологов и санитарных врачей был организовано медицинское наблюдение за больными, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб готовых блюд и воды, обследование детей и персонала пищеблока.

В течение первых суток установлен диагноз, выявлены причины групповой заболеваемости. Определен возбудитель заболевания — норовирус.

Пострадало 33 ребенка, течение заболевания легкое, госпитализированных нет.

В ходе эпидемиологического расследования на пищеблоке и в школе выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Постановлением главного государственного санитарного врача по Тульской области персонал пищеблока отстранен от работы. В учреждении проводится дезинфекция. Очаг локализован в кратчайшие сроки.

Угроза дальнейшего распространения инфекции в очаге отсутствует.