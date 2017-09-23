Массовое заболевание в тульской школе: дети заразились норовирусом
Роспотребнадзор нашел нарушения в работе школьной столовой.
Школа Центра образования № 56 в поселке Плеханово закрыта на недельный карантин. Десятки детей заболели кишечной инфекцией. После регистрации первых случаев заболевания, Роспотребнадзор начал проверку.
Бригадой эпидемиологов и санитарных врачей был организовано медицинское наблюдение за больными, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб готовых блюд и воды, обследование детей и персонала пищеблока.
В течение первых суток установлен диагноз, выявлены причины групповой заболеваемости. Определен возбудитель заболевания — норовирус.
Пострадало 33 ребенка, течение заболевания легкое, госпитализированных нет.
В ходе эпидемиологического расследования на пищеблоке и в школе выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях.
Постановлением главного государственного санитарного врача по Тульской области персонал пищеблока отстранен от работы. В учреждении проводится дезинфекция. Очаг локализован в кратчайшие сроки.
Угроза дальнейшего распространения инфекции в очаге отсутствует.
Норовирус — один из основных возбудителей кишечных инфекций. Основными путями проникновения вируса в организм являются: пищевой — при употреблении немытых овощей или фруктов; водный — при употреблении жидкостей, содержащих вирус; контактно-бытовой, когда в организм вирус проникает через посуду, предметы обихода, немытые руки.
В качестве профилактики заболевания, врачи рекомендуют соблюдать личную гигиену (мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, по возвращении с улицы), тщательно мыть овощи и фрукты, употреблять в пищу термически обработанные продукты, употреблять гарантированно безопасную воду и напитки.