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Массовое заболевание в тульской школе: дети заразились норовирусом

Массовое заболевание в тульской школе: дети заразились норовирусом

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе школьной столовой.

Школа Центра образования № 56 в поселке Плеханово закрыта на недельный карантин. Десятки детей заболели кишечной инфекцией. После регистрации первых случаев заболевания, Роспотребнадзор начал проверку.

Бригадой эпидемиологов и санитарных врачей был организовано медицинское наблюдение за больными, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб готовых блюд и воды, обследование детей и персонала пищеблока.

В течение первых суток установлен диагноз, выявлены причины групповой заболеваемости. Определен возбудитель заболевания — норовирус.

Пострадало 33 ребенка, течение заболевания легкое, госпитализированных нет.

В ходе эпидемиологического расследования на пищеблоке и в школе выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Постановлением главного государственного санитарного врача по Тульской области персонал пищеблока отстранен от работы. В учреждении проводится дезинфекция. Очаг локализован в кратчайшие сроки.

Угроза дальнейшего распространения инфекции в очаге отсутствует.

 
 

Норовирус — один из основных возбудителей кишечных инфекций. Основными путями проникновения вируса в организм являются: пищевой — при употреблении немытых овощей или фруктов; водный — при употреблении жидкостей, содержащих вирус; контактно-бытовой, когда в организм вирус проникает через посуду, предметы обихода, немытые руки.

В качестве профилактики заболевания, врачи рекомендуют соблюдать личную гигиену (мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, по возвращении с улицы), тщательно мыть овощи и фрукты, употреблять в пищу термически обработанные продукты, употреблять гарантированно безопасную воду и напитки.

Сюжет: Массовое заболевание детей в тульской школе
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