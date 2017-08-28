Туляки поздравили губернатора с днём рождения

Герой России, генерал-лейтенант, губернатор Тульской области Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика.

Вся жизнь Алексея Дюмина до назначения врио губернатора Тульской области была связана с военными и силовыми структурами.

Он занимал пост начальника Главного штаба — первого заместителя главкома Сухопутных войск. Еще раньше возглавлял Силы специальных операций Вооруженных сил России, Службу безопасности Президента.

Алексей Дюмин – Герой РФ , награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и орденом Мужества.

Владимир Путин и Алексей Дюмин в Ясной Поляне в сентябре 2016 г.

2 февраля 2016 года Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Осенью 2016 года Алексей Дюмин с успехом выдержал избирательную кампанию и стал выборным главой региона.

Представители тульского бизнес-сообщества поздравили губернатора с 45-летием. Теплые и сердечные поздравления в адрес Алексея Дюмина передали и жители области.

Ребята из мотоклуба Ясногорска.

Роман Шемякин, руководитель мотосекции в Ясногорске:

– Огромное спасибо губернатору за то, что поддерживает развитие физкультуры и спорта и, в частности, мотоспорта в Тульской области и в нашем Ясногорске. От Фонда «Перспектива», созданного по его инициативе, мы получили отличный подарок – кроссовый мотоцикл «Ямаха», чтобы наши спортсмены могли участвовать в соревнованиях различного уровня.

От себя лично и всех членов нашей секции желаю Алексею Геннадьевичу долгих лет жизни, здоровья, творческих успехов, процветания, а в душе – спокойствия и мира. Чтобы его окружали благодарные и преданные ему люди.

Ясногорск. Торжественное вручение мотоцикла ребятам из мотосекции.

По словам Романа, он записался на личный прием к губернатору, составил обращение, в котором рассказал о секции. Она существует пять лет, была создана ДОСААФовскими мотогонщиками, которые решили восстановить славу мотосекции Ясногорска (секция в советское время существовала при ясногорском машзаводе). Сейчас в ней занимаются 20 человек, в основном это подростки 13-15 лет, но есть и пятилетние пацаны.

– На приеме я лично разговаривал с Алексеем Геннадьевичем. Он очень приятный в общении, с хорошим чувством юмора и, самое главное, справедливо строг. Мы очень благодарны ему за поддержку спорта. Мы каждые выходные выезжаем на соревнования в разные регионы страны. И, если честно, у нас были проблемы с запчастями для мотоциклов. А тут такой шикарный подарок! Для наших ребят-подростков секция – это жизнь! У них горят глаза, они счастливы, их энергия направлена в позитивное русло, ведь в мотокроссе решение приходится принимать каждую секунду, быть сильным и выдержанным. Как наш губернатор.

Лидия Мишкина.

Лидия Мишкина, директор Тульского колледжа строительства и профессиональных технологий:

– Мы все – и сотрудники, и учащиеся колледжа – благодарны губернатору за то, что он обратил внимание на нашу просьбу. И не оставил ее без ответа! Если честно, мы не верили, что вот так, за три-четыре месяца, у нашего колледжа может появиться отличнейший стадион. Это же не Суворовское училище, которое строит Минобороны. А он появился благодаря Фонду «Перспектива», созданному Алексеем Дюминым именно вот для таких добрых дел.

Конечно, у нас было место для игры в футбол, но хотелось, чтобы и баскетбольная площадка была, и футбольная, и беговая дорожка, и тренажеры… Первоначальный проект был простенький, его переделали по нашей просьбе и с учетом наших предложений. В январе 2017 года проект утвердили. Чтобы воплотить его в жизнь, нужно было 16 миллионов рублей. За 33 года, что руковожу учебным заведением, таких проектов я не видела. В мае на площадку зашел подрядчик, и работа закипела! Губернатор сказал, чтобы к 1 сентября стадион был готов. Ну как в это поверить?! Но сомнения в прошлом – стадион готов раньше срока, красавец – не передать словами!– и ребята уже приходят заниматься на стадион.

Стадион Тульского колледжа строительства и профессиональных технологий.

Стадион Тульского колледжа строительства и профессиональных технологий.

Первое родительское собрание мы проведем на новом стадионе – чтобы родители увидели, в каких условиях будут учиться их дети. Стадион действительно получился очень красивым и функциональным. На нем будут заниматься и учащиеся колледжа, и дети из соседнего микрорайона.

В сентябре на базе колледжа будет проходить чемпионат WorldSkilss. Надеемся, Алексей Геннадьевич приедет на открытие и мы лично сможем выразить ему нашу огромную благодарность. А пока желаем ему в день рождения удачи и успехов, пусть энергия и жизнерадостность его не покидают. Жизнь каждого из нас состоит из двух больших частей – работа и дом. Вот пусть в доме Алексея Дюмина царят любовь, поддержка, понимание, забота, а в работе пусть ему во всем помогают надежные и верные соратники.

Елена Астапова, староста села Высокое:

– У нашего губернатора отзывчивое и чуткое сердце, спасибо ему за то, что простые люди со своими проблемами ему небезразличны. Здоровья ему во всем, успехов в нелегком труде, мира, благополучия. Мы тут всем селом для него стихи сочинили – от души, с любовью.

У Вас сегодня праздник – день рождения.

Всех благ желаем Вам, успехов, роста!

Высоких целей, новых сил, терпения,

Ведь управлять людьми совсем непросто.

В задачах сложных – мудрости решения

И фактора стабильности во всем.

В делах – поддержки и единства мнений.

А курс единый – только на подъем!

Здоровья богатырского желаем,

Гармония чтобы была и почет.

И все мы Вас сердечно поздравляем.

Пусть этот день Вам лучшее несет!

От имени односельчан Елена рассказала, что они писали во многие инстанции – беспокоились, что большую поляну, где играли дети и проходили сходы села, застроят коттеджами (один уже успели построить). Но только Алексей Геннадьевич отреагировал на просьбу сразу, четко и конкретно. На площадке вместо коттеджей выросла замечательная детская площадка. Дотемна тут играют малыши, на спортивной площадке рядом пацаны гоняют в футбол. А на тренажерах, которые жители Высокого выиграли в конкурсе «Чистый город», занимаются даже старейшины села!

– Мы о своей беде Алексею Геннадьевичу писали, лично на прием не приходили. А он сам мне позвонил, чтобы узнать, что с площадкой, – рассказывает Елена Астапова, – аж до слез, помню, проняло. Спасибо ему за заботу и внимание!

Алексей Дюмин поздравил волейбольную команду «Тулица» с первым местом в Высшей лиге «Б».

Валерий Московский, директор волейбольной команды «Тулица»:

– Спасибо Алексею Геннадьевичу за поддержку профессионального спорта, и прежде всего за возрождение волейбольной «Тулицы». Если в регионе есть команда высшего спортивного мастерства, это дает толчок развитию этого вида спорта в целом. В прошлом году мы выполнили поставленную задачу – заняли первое место в Высшей лиге «Б». Конечно, в этом большая заслуга правительства области и лично Алексея Геннадьевича. Желаем ему здоровья, успехов во всех начинаниях, больших ярких свершений, чтобы всегда рядом были настоящие друзья и верные соратники. Алексей Геннадьевич – сторонник здорового образа жизни и спорта. И как спортсмены спортсмену желаем ему побед на ледовой арене. Он вдохновляет своим примером всех.

По словам Валерия Московского, для каждого члена команды губернатор нашел слова поддержки, он в курсе того, что происходит в «Тулице», всегда поздравляет девушек с победами. Это, оказывается, большая редкость среди руководителей регионов:

– Когда мы представляли команду для участия в Высшей лиге «А», он нашел в своем плотном графике время, чтобы поддержать волейболисток, пообщаться с ними перед новыми играми и вручить новую форму. Перед нами стоит амбициозная задача выйти в Суперлигу, в высший дивизион российского чемпионата. С такой поддержкой и такими напутствиями мы обязательно добьемся цели. А пока команда находится на предсезонных сборах в Анапе.

В п. Октябрьский открыли детскую спортивно-игровую площадку, построенную фондом «Перспектива» по инициативе губернатора Тульской области А. Г. Дюмина.

Светлана Усольцева, сотрудница молочного завода в Арсеньевском районе:

– К нам на завод приезжал Алексей Геннадьевич, мы беседовали о заводе, о работе, о жизни. А потом он спросил, какие есть просьбы и предложения. И я попросила установить детскую площадку в нашем поселке, потому что у нас нет ни садика, ни школы и детишкам негде играть. Он пообещал, только попросил потом содержать ее в порядке. Слово свое командир сдержал – ко Дню защиты детей у нас в поселке установили площадку. Большое спасибо ему от всех жителей, взрослых и детей. Здоровья ему и всего самого хорошего!

Вадим Борисович Хмельников, председатель совета МКД №67 по пр. Ленина («Дом образцового содержания»):

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! Поздравляю Вас с днем рождения. От души желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии для воплощения всех планов и идей на благо Тульской области. Пусть Вас окружают грамотные коллеги, пусть Вам всегда сопутствуют удача и успех. Все мы, собственники дома №67, благодарны Вам за новую баскетбольную площадку.

По словам Вадима Борисовича, когда дому вручали почетную табличку «Дом образцового содержания», губернатор пообещал помочь жильцам сделать хорошую баскетбольную площадку. Вернее, ту, что сделали жильцы своими руками, снабдить настоящими баскетбольными щитами и покрытием.

И слово свое губернатор сдержал: на День двора 27 августа площадку торжественно ввели в эксплуатацию.

23 мая 2016 г. Корпорация «Ростех» стала титульным спонсором тульского «Арсенала».

Футболисты тульской команды «Арсенал»:

– Алексей Геннадьевич, жители региона знают Вас как ответственного и энергичного руководителя, много делающего для дальнейшего развития Тулы и Тульской области. Футбол у нас пользуется большой популярностью, и ПФК «Арсенал» всегда ощущает Вашу поддержку. Не сомневаемся, что вместе мы добьемся успехов в Премьер-лиге и будем гордиться новыми победами «Арсенала»!

Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» поздравляет Вас с 45-летием и желает здоровья, счастья, оптимизма, осуществления всех планов в должности губернатора Тульской области!

Жители села Аргангельское

Анастасия Калинина из села Архангельское:

- Мы все, и взрослые и дети, поздравляем губернатора с днем рождения и желаем ему оставаться таким же чутким, внимательным и решительным, какой он есть. Алексей Геннадьевич «спас» наш стадион в Архангельском. Откликнулся буквально на следующий день, как мы опубликовали на «Открытом регионе» свое заявление, а дети – на сайте Myslo свое видеообращение к нему.

Ребята из села Архангельское, записавшие видеообращение к Алексею Дюмину.

Напомним, что стадиону в Архангельском более сорока лет, он занимает площадь примерно 35 соток. Здесь есть футбольные ворота, площадки для волейбола и баскетбола. Дети и подростки постоянно играли на нем. Но то ли по ошибке, то ли по злому умыслу площадка была продана частному лицу - несмотря на то, что на публичных городских слушаниях, где жителям села показывали городской генплан, территория числилась закрепленной за стадионом.

- На оперативного совещания Алексей Дюмин поручил муниципальным чиновникам вернуть стадион жителям, привести территорию в порядок, установить ворота и нанести на футбольном поле разметку. И даже сыграть с детишками в футбол. Но самое главное в том, что он распорядился исключить такую системную ошибку. Оказывается, наш случай был не единичным. Спасибо Вам, Алексей Геннадьевич, за решительность и бескомпромиссность.

.