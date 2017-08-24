Памятка: За какой выезд на встречку не отберут права?

Инфографика Игоря Королева.

Совместно с УГИБДД Myslo подготовил памятку-карточки для тульских водителей.

Предлагаем вам схемы типовых нарушений ПДД в различных дорожных ситуациях. Сохраните себе ссылку или киньте на стену в соцсетях. Пригодится!

1

Маневр: водитель выехал на встречную полосу движения для обгона через прерывистую линию разметки, но не рассчитал и вернулся на свою полосу уже через сплошную линию.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

Статья: п. 4 с. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: ГИБДД или cуд.

Важно: новая норма ПДД, которая действует с 12 июля:

9.1 (1). На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1 (одинарная сплошная), 1.3 (двойная сплошная) или разметкой 1.11 (сплошная, рядом прерывистая), прерывистая линия которой расположена слева.

2

Маневр: водитель выехал на встречную полосу для обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен». Разметки нет или она не видна.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: ГИБДД или cуд.

3

Маневр: водитель начал обгон транспортного средства с опознавательным знаком «тихоход» в зоне действия знака «Обгон запрещен». Разметки нет или она не видна.

Трактовка: разрешено ПДД.

Статья: не применяется.

Наказание: штрафа нет.

Важно:

см. описание знака 3.20 «Обгон запрещен»: его действие не распространяется на случаи, когда нужно обогнать тихоходное транспортное средство — трактор, каток, асфальтоукладчик и т. д. , не способный конструктивно двигаться быстрее 30 км/ч и обозначенный специальным знаком в виде треугольника в желтой окантовке. При отсутствии такого знака не рекомендуется совершать обгон, поскольку визуально определить конструктивно допустимую скорость транспортного средства невозможно.

, не способный конструктивно двигаться быстрее 30 км/ч и обозначенный специальным знаком в виде треугольника в желтой окантовке. При отсутствии такого знака не рекомендуется совершать обгон, поскольку визуально определить конструктивно допустимую скорость транспортного средства невозможно. знак 3.20 «Обгон запрещен» распространяется на все транспортные средства, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа.

4

Маневр: водитель начал обгон транспортного средства с опознавательным знаком «тихоход» в зоне действия знака «Обгон запрещен». Разметка сплошная.

Трактовка: разрешено.

Важно: действие знака 3.20 «Обгон запрещен» не распространяется на случаи, когда нужно обогнать тихоходное транспортное средство — трактор, каток, асфальтоукладчик и т. д. , не способный конструктивно двигаться быстрее 30 км/ч и обозначенный специальным знаком в виде треугольника в желтой окантовке.

Статья: не применяется.

Наказание: штрафа нет.

Важно: обгон «тихоходов» не может квалифицироваться по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ:

Если в зоне действия знака «Обгон запрещен» есть сплошная дорожная разметка или сплошная с прерывистой.

Если водитель обогнал «тихохода» не только с соответствующим знаком, но и при отсутствии такого знака. Как разъяснил Пленум Верховного суда РФ, водитель не может быть привлечен к ответственности за бездействие владельца «тихохода», не установившего опознавательный знак на своем транспорте. Однако такой поворот событий может быть только в том случае, если транспортное средство действительно тихоходное, а не просто едет со скоростью 30 км\ч (например асфальтоукладчик).

5

Маневр: водитель пересек сплошную линию разметки одним колесом, частично заехав на встречную полосу.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: ГИБДД или суд.

6

Маневр: водитель обгоняет другой автомобиль на регулируемом перекрестке.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения (водитель осуществляет обгон на регулируемом перекрестке).

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: ГИБДД или суд.

7

Маневр: водитель совершает обгон на нерегулируемом перекрестке. Оба водителя двигаются по главной дороге.

Трактовка: разрешено ПДД.

Статья: не применяется.

Наказание: нет.

8

Маневр: водитель совершает обгон на нерегулируемом перекрестке, на пешеходном переходе. Оба водителя двигаются по главной дороге.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Запрещенный обгон на переходном переходе.

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: cуд или ГИБДД.

Важно: пункт 11.4 ПДД запрещает обгон на пешеходных переходах.

9

Маневр: водитель обгоняет другой автомобиль на опасном повороте.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Запрещенный обгон на опасном повороте.

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: cуд или ГИБДД.

Важно: пункт 11.4 ПДД запрещает обгон на опасных поворотах.

10

Маневр: водитель поворачивает налево с пересечением сплошной линии разметки.

Трактовка: поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных знаками или разметкой.

Статья: пункт 2 статьи 12.16 КоАП.

Наказание: штраф 1-1,5 тыс. руб.

Кто назначает: инспектор ГИБДД.

11

Маневр: водитель разворачивается с пересечением сплошной линии разметки.

Трактовка: поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных знаками или разметкой

Статья: п. 2 ст. 12.16 КоАП.

Наказание: штраф 1-1,5 тыс. руб.

Кто назначает: инспектор ГИБДД.

12

Маневр: водитель выехал на трамвайные пути попутного направления.

Трактовка: разрешено ПДД в случае, если трамвайные пути расположены слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево.

Статья: не применяется.

Наказание: нет.

Важно: при наличии слева трамвайных путей попутного направления поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками «Направление движения по полосам» или разметкой (стрелки с указанием движения) не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.

13

Маневр: водитель выехал на трамвайные пути встречного направления.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствий).

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: cуд или ГИБДД.

14

Маневр: водитель пересекает сплошную линию разметки, не выезжая на полосу для встречного движения.

Трактовка: несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Статья: пункт 1 статьи 12.16 КоАП.

Наказание: штраф 500 руб. или предупреждение.

Кто назначает: ГИБДД.

Важно: в данном случае не происходит выезда на встречную полосу, но автомобиль пересек линию 1.1, которую запрещено пересекать.

15

Маневр: водитель обгоняет другой автомобиль в конце крутого подъема.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: cуд или ГИБДД.

Важно: пункт 11.4 ПДД запрещает обгон, в том числе в конце крутого подъема.

16

Маневр: водитель для объезда препятствия выезжает на полосу встречного движения, пересекая сплошную линию разметки.

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия.

Статья: п. 3 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 1-1,5 тыс. руб.

Кто назначает: ГИБДД.

17

Маневр: водитель обгоняет другой автомобиль перед железнодорожным переездом или непосредственно на переезде или объезжает стоящий перед переездом транспорт с выездом на «встречку».

Трактовка: выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев, когда необходимо объехать препятствие).

Статья: п. 4 ст. 12.15 КоАП.

Наказание: штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок 4-6 месяцев.

Кто назначает: cуд или ГИБДД.

Важно: пункт 11.4 ПДД гласит: обгон запрещен, в том числе на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними. А пункт 5.13 ПДД запрещает объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства.

Гибдд напоминает

Обгон запрещен: