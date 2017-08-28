Владимир Груздев поздравил с днем рождения Алексея Дюмина

В своем твиттере Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России, написал:

Поздравление опубликовано также на сайте Ассоциации юристов России:

– Алексей Геннадьевич, поздравляю Вас с днем рождения! Жизнь объединяла нас в ответственные моменты, и в любых обстоятельствах Вы демонстрировали мужество, выдержку, профессионализм и готовность полностью отдавать себя служению Отечеству. Вы достойный и надежный человек. Считаю себя Вашим единомышленником и горжусь нашей дружбой! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и надежных соратников.