Владимир Груздев поздравил с днем рождения Алексея Дюмина
Поздравление опубликовано на сайте Ассоциации юристов России и в личном твиттере председателя правления АЮР.
В своем твиттере Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России, написал:
Поздравление опубликовано также на сайте Ассоциации юристов России:
– Алексей Геннадьевич, поздравляю Вас с днем рождения! Жизнь объединяла нас в ответственные моменты, и в любых обстоятельствах Вы демонстрировали мужество, выдержку, профессионализм и готовность полностью отдавать себя служению Отечеству. Вы достойный и надежный человек. Считаю себя Вашим единомышленником и горжусь нашей дружбой! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и надежных соратников.
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