Пьяный туляк угнал «семерку» на глазах у владельца

Мужчину не смутили и друзья хозяина авто, которые стояли рядом с машиной.

В Туле полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля. По имеющимся предварительным данным, ночью пьяный 29-летний туляк шел по территории садоводческого товарищества в селе Глухие Поляны. Мужчина увидел компанию молодых людей, стоявших около машины ВАЗ-2107, и подошел пообщаться с ними.

Неожиданно для окружающих он сел за руль и уехал.

Владелец автомобиля незамедлительно сообщил в полицию, подозреваемый и машина были обнаружены на незначительном расстоянии от садоводческого товарищества.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».