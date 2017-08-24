Предприниматели и чиновники поздравили губернатора Тульской области с днём рождения

Борис Александрович Сокол, президент компании «Щекиноазот»:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и в связи с 45-летием!

В 2016 году судьба связала Вас с Тульской областью, краем, где приметы современной динамичной жизни гармонично сочетаются с богатыми традициями и вековыми устоями. Регионом, значимым для России как ее арсенал и щит, как оружейная столица, как крупный промышленный центр.

Вы приняли область в не самое простое время, в эпоху экономических пертурбаций. Но, быстро вникнув в глубинную суть процессов, особенности жизни края, Вы предложили тулякам стратегический план социально-экономического развития области. В его разработке принимали участие и сами туляки, и сегодня план реализуется при непосредственном участии граждан.

Важно то, что всегда в приоритете у Вас – вопросы развития промышленности, основы экономики края.

Благодаря Вашему деятельному участию значимую поддержку сегодня имеет компания «Щекиноазот» – одно из ведущих предприятий химической индустрии региона. Вы содействовали решению вопросов поставок сырья от компании «Роснефть» на наше производство. При Вашем патронате ОАО «Щекиноазот» получило государственные дотации, связанные с возмещением части процентной ставки по кредитам, при реализации крупных инвестиционных проектов.

Все это стало для нас значимой помощью, позволило строить новые производства, уверенно смотреть в будущее, сохранять и расширять наши благотворительные и социальные программы во имя Тульской области и туляков.

Как представитель промышленного сектора экономики от имени всего нашего коллектива хочу особенно поблагодарить Вас за внимание к вопросам развития производства, в том числе химического, выстраивание честных и открытых партнерских отношений, готовность к диалогу

Пусть праздничный день принесет Вам много позитивных моментов и станет точкой отсчета новых дел, свершений и побед!

От души желаю Вам профессиональных высот, крепкого здоровья, оптимизма, энергии, реализации всех намеченных планов на благо Тульской области и всей России!

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Елена Исааковна Матвеева, генеральный директор ООО «ГК «Автокласс»:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем Вам успехов в работе на посту губернатора Тульской области по решению задач развития экономики и социальной сферы, повышению благосостояния населения, укреплению политической стабильности, законности и правопорядка в регионе.

Пусть Ваши личностные качества, такие как созидательная энергия, оптимизм, недюжинная воля, будут Вашими верными помощниками на долгие годы! Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье. Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Игорь Юрьевич Бредихин, основатель Группы компаний «АВРОРА»:

Уважаемый Алексей Геннадьевич! Примите сердечные поздравления с днём Вашего рождения!

Находясь на ответственном и важном посту, Вы прикладываете много сил для того, чтобы создавать в регионе благоприятные условия для привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности предприятий, совершенствования механизмов сотрудничества с другими субъектами страны.

Искренне надеемся, что Ваши знания, опыт и энергия и впредь будут служить решению стоящих перед Тульской областью социально-экономических задач, позволят более эффективно использовать имеющиеся ресурсы для реализации значимых социальных проектов и обеспечения роста благосостояния людей.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых жизненных сил, мудрости, выдержки и оптимизма.

Михаил Васильевич Грязев, Ректор ТулГУ:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От всей души поздравляю Вас с днём рождения!

С самого начала работы на Тульской земле Вы зарекомендовали себя человеком слова и дела, готовым решать задачи всестороннего развития региона.

Одной из первых Ваших инициатив стала поддержка открытия в Тульском государственном университете военной кафедры. Предложение было одобрено Министерством обороны РФ, в настоящее время Тула готовится к возрождению высшего военного образования, что является знаковым моментом для региона с развитым оборонно-промышленным комплексом и многовековыми оружейными традициями.

Особые слова благодарности хочу высказать Вам за поддержку заявки нашего университета в конкурсе Министерства образования и науки РФ, благодаря чему ТулГУ получил статус опорного вуза. Это не просто высокая честь и гордое звание, но прежде всего ответственность для всего коллектива в реализации программы развития вуза, которая разрабатывалась исходя из положений Программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года.

Вы уделяете постоянное внимание развитию системы образования Тульской области, поддержке талантливой молодёжи, решению кадрового вопроса на предприятиях и в социальной сфере. Убеждён, что Ваши авторитет, высокий профессионализм и богатый жизненный опыт будут и в дальнейшем способствовать устойчивому развитию Тульской области.

Карен Ашотович Акопян, генеральный директор ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», Группа компаний Essity:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваш высокий интеллектуальный потенциал, государственное мышление и богатый практический опыт позволяют Вам оперативно и эффективно решать широкий спектр вопросов.

Свойственное Вам чувство долга, ответственности, твердость и настойчивость в достижении целей, честь и справедливость — это качества, которые обусловили Ваш авторитет на тульской земле.

От лица компании ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактc Раша», Группа компаний Essity, желаю Вам неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия! Пусть счастье и радость царят в Вашем доме, а труд приносит удовлетворение.

Борис Леонидович Тужиков, управляющий директор АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От лица всего коллектива АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» примите искренние поздравления с Днем рождения! Ваша жизнь всецело посвящена служению России. На всех постах, всегда и во всем Вы сохраняли пример верности долгу, патриотизма, честности. Туляки чувствуют себя комфортно на своей земле, а значит Вы и Ваша команда, внедряя программы федерального значения и воплощая все новые проекты в жизнь, заботитесь о благосостоянии наших граждан! Пусть в осуществлении всех Ваших планов Вас ждет большой успех.

Желаем Вам семейного благополучия, доброго здоровья, преумножения сил. Верных Вам решений и больших достижений на занимаемом посту!

Вячеслав Иванович Ермолов, генеральный директор «Тулареставрация»:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Тульские реставраторы поздравляют Вас с днем рождения!

Вы как человек военный прекрасно понимаете: ни одна битва не выигрывается строго по Уставу.

Мы надеемся, что Вы сможете побудить тульских чиновников мыслить и действовать нестандартно, а не только в рамках должностных обязанностей и инструкций. Чтобы усилия всех были нацелены на достижение результата, чтобы перестали они «тени своей бояться» и умели оправданно рисковать в рамках действующего закона.

Верим Вам. Духовной крепости, терпения и здоровья для достижения поставленных задач.

Игорь Вайсс, директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровском и Михаил Полендаков, генеральный директор компании «ХайдельбергЦемент» в России:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Ваши профессионализм, активная жизненная позиция и знания позволяют успешно решать задачи всестороннего развития Тульской области. Под Вашим руководством реализуются новые проекты на благо нашего края. Являясь крупным инвестором, наша компания ценит условия, созданные для развития бизнеса и поддержку, которую оказывает правительство Тульской области.

Пусть высокая работоспособность и деловые качества помогают в осуществлении новых планов и замыслов. Желаем Вам неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в Вашей ответственной работе.

Крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Евгений Анатольевич Дронов, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»:

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Коллектив Тульского машиностроительного завода тепло и сердечно поздравляет Вас с Днем рождения.

Мы видим, как под Вашим руководством Тульская область с ее богатой историей и мощным промышленным потенциалом обретает новые возможности. Сегодня наш регион вносит значительный вклад в культурное и социально-экономическое развитие России. Машиностроители, как и все «оборонщики», особенно ценят предпринимаемые Вами шаги по поддержке инновационных процессов в сфере военно-промышленного комплекса региона и усилению военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ваш профессиональный и жизненный путь — пример принципиального, честного, неутомимого служения Родине. Пусть и впредь постоянным источником Вашей энергии будут теплые слова благодарности людей, доверивших Вам свою судьбу; всех, кто здесь живет, трудится, растит детей. Убежден: Ваши разно­сторонние знания, искренняя заинтересованность в разреше­нии наиболее острых вопросов, организаторский талант позво­лят достигнуть все поставленные цели.

От всего коллектива тульских машиностроителей прими­те пожелания плодотворной работы, благополучия и добра. Пусть Вам сопутствуют успехи и чувство удовлетворения от реализации задуманного, а очередной этап Вашей жизни про­должается под знаком позитивных перемен в стране и в ре­гионе. Крепкого Вам здоровья, счастья и неослабевающей силы духа!

досье

Алексей Дюмин родился в 1972 году в Курске.

Окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына.