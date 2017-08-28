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Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов поздравил Алексея Дюмина с 45-летием

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов поздравил Алексея Дюмина с 45-летием

К поздравлениям также присоединился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Алексея Дюмина поздравляет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Алексей Геннадьевич! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь — яркий пример преданности своему Отечеству. Коллеги и представители общественности отдают должное Вашей целеустремленности и умению работать на результат. За заслуги перед страной Вы отмечены высокими государственными наградами, званием Героя России. Сегодня многогранные знания и профессионализм помогают Вам успешно решать социально-экономические задачи Тульской области. Вы многое делаете для эффективного развития промышленности, улучшения делового климата, реализации крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что и в дальнейшем Ваша деятельность будет такой же плодотворной. Доброго Вам здоровья, благополучия и успехов!

Поздравление передает губернатор Московской области Андрей Воробьёв:

— Алексей Геннадьевич, поздравляю Вас с днем рождения! Вы решительный и надежный. Куда бы Вас ни направляла судьба, Вы всегда достойно справляетесь с поставленными перед Вами задачами. Вы внимательный и заботливый человек. Дорожу нашими отношениями. Желаю здоровья и успехов в Ваших добрых делах!

Сюжет: День рождения губернатора Тульской области Алексея Дюмина
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