Внимание: в Тульской области падают опасные сосульки!

ГУ МЧС по Тульской области обращается к жителям региона с предупреждением.

По данным Тульского гидрометцентра, 20 февраля на территории области температура воздуха ночью и днем -2…+3°С.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует населению соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, по возможности обходить места возможного их обрушения.

Особое внимание следует уделить безопасности детей.

Напомним, 18 февраля в Алексине от падения наледи с крыши погибла женщина.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Обходите их стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь.

Чаще всего при падении сосулек страдает голова. Сотрясение головного мозга может проявиться сразу в виде тошноты, головокружения и мелькания мушек перед глазами. Но даже если человек ничего этого не почувствовал, то с течением времени при нарастании кровоизлияния в мозг признаки начнут усиливаться.