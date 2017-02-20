Фото: hunt.sevat.ru
В Черни найден труп мужчины с простреленной головой
По предварительным данным, пенсионер покончил с собой. Проводится доследственная проверка.
Возле одного из домов в поселке Чернь Тульской области обнаружено тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области головы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
В ходе осмотра места происшествия правоохранителями изъято охотничье ружье 16 калибра, опрошены очевидцы и назначены специальные экспертизы.
По предварительным данным, пенсионер совершил самоубийство. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Другие статьи по темам