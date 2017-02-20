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В ходе выполнения оборонзаказа в Тульской области было похищено почти 40 млн рублей
Фото: mytishi-info.ru

В ходе выполнения оборонзаказа в Тульской области было похищено почти 40 млн рублей

Возбуждено несколько уголовных дел, девять человек привлечено к административной ответственности.

В Туле возбуждено сразу четыре уголовных дела по факту махинаций во время выполнения государственного оборонного заказа.

В ходе махинаций стоимость оборудования для предприятий оборонно-промышленного комплекса была завышена на 41 млн рублей.

В результате злоумышленникам удалось похитить свыше 38 млн рублей.

Такие данные сообщил журналистам прокурор Тульской области Александр Козлов.

Девять должностных лиц уже привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы на сумму 330 тысяч рублей.       

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +1
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Александр Козлов
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