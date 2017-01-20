Управляющая компания в Туле полторы недели обещает сбить опасную сосульку

Фото автора.

На улице Клюева в Туле над подъездом нет козырька, зато есть огромная сосулька, которая угрожает обрушиться на головы жильцам.

Примерно полторы недели назад над крыльцом подъезда нашего дома №10 по улице Клюева в Туле рабочие ООО «Фасад будущего» (нашей управляющей компании) сбили ледяную глыбу, а с ней вместе – козырёк над подъездом нашего дома. И любезно отнесли его подальше, чтобы глаза не мозолил. Новый, металлический и очень прочный, они пообещали установить взамен старого буквально «завтра-послезавтра».

Отмечу, что этот козырек летом кое-как отремонтировала пара пьяных (есть свидетели) плотников все того же ООО «Фасад будущего». Сопровождавший их сотрудник УК заверил, что получившаяся раскоряка – временна, на её место буквально «завтра-послезавтра» поставят прочный железный козырёк.

После письма в управляющую компанию пришёл человек оттуда и пообещал к среде точно поставить новый прочный железный козырёк над подъездом.

Но на 18 января козырька не было, зато была огромная сосулька.

Фото вполне отражает масштабы вероятной трагедии, которая может разыграться из-за падения сосулищи (глыбы льда) на голову кому-либо из жителей или гостей нашего подъезда.

Причем на фото вчерашняя сосулька, ещё «подросток». Сейчас она прибавила в весе.

А вот так выглядит наше крыльцо, обезображенное ледяной коркой и какой-то ядрёной песко-соляной смесью.

Летом, взамен разрушившегося старого, его сделал – красиво, как по нотам, – наш сосед по подъезду, режиссер, актёр театра и кино, доцент РАТИ (ГИТИС) Олег Пышненко. Больше-то некому...