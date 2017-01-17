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В Богородицком районе простились с погибшим в авиакатастрофе Виктором Саниным

В Богородицком районе простились с погибшим в авиакатастрофе Виктором Саниным

Церемония прощания состоялась в здании школы №19, где учился артист.

В поселке Товарковский Богородицкого района состоялась церемония прощания с солистом ансамбля имени Александрова Виктором Саниным, погибшим 25 декабря 2016 года в результате крушения самолёта ТУ-154 в Сочи.

Прощание состоялось в здании школы №19, где учился артист.

«Виктор Санин – истинный пример служения Отечеству, особенно для молодого поколения», – сказала зампред областного правительства Марина Левина.

Отпевание артиста прошло в церкви иконы Божией Матери «Живоносный источник». Виктора Санина похоронили на кладбище с. Левинка Богородицкого района, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Виктор Санин – заслуженный артист России, солист ансамбля им. Александрова с 1995 года. Родился и вырос в поселке Товарковский Богородицкого района. Учился в Товарковской школе №19. Выпускник музыкального училища имени Гнесиных. Работал в «Союзконцерте», творческом центре Сергея Беликова, ансамбле песни и пляски МВО.

Напомним, самолет ТУ-154 потерпел крушение в акватории Черного моря в Сочи 25 декабря 2016 года. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека, большинство из которых солисты ансамбля имени Александрова. Трагедия унесла жизни троих наших земляков – звукооператора Первого канала  Александра Сойдова, солистов ансамбля Алексея Мокрикова и Виктора Санина.

Галерея
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 1
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 2
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 3
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 4
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 5
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 6
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 7
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 8
В пос. Товарковский простились с солистом ансамбля Александрова Виктором Саниным, Фото: 9
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