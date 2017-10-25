В Туле установят мемориальную доску Алексею Мокрикову

Фото из архива Myslo

Он погиб в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

В Туле установят четыре мемориальные доски. Такое решение приняли депутаты Тульской городской Думы.

Мемориальная доска артисту ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова Алексею Мокрикову появится на здании колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского , где он учился. Алексей Мокриков погиб при исполнении служебного долга в авиакатастрофе над Чёрным морем 25 декабря 2016 года вместе с другими артистами ансамбля.

Мемориальную доску капитану управления «В» ЦСН ФСБ России Роману Стащенко, погибшему при исполнении задания, установят на здании школы Центра образования №31 имени Р. П. Стащенко , где он учился с 1996 по 2003 год.

Мемориальная доска капитану милиции, старшему оперуполномоченному СОБР УОП при УВД Тульской области Владимиру Браташу, погибшему при исполнении служебного долга в Чеченской Республике, будет установлена на доме №45 по улице Металлургов, где он жил. Открытие доски планируют провести в рамках мероприятий, посвященных Дню сотрудника органов внутренних дел.

Еще одна мемориальная доска с текстом «7 ноября 1927 года первый тульский трамвай вышел из находившегося здесь депо» появится на Красноармейском проспекте, 16 в память о начале трамвайного движения в Туле.