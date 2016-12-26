Тулячка предложила Владимиру Путину в память о погибших в авиакатастрофе присвоить крымскому мосту имя Александрова

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На борту самолета в Сирию летели 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они погибли.

Петицию на сайте change.org разместила тулячка Ольга Крупнина. Обращение адресовано Президенту РФ Владимиру Путину.

На борту самолета в Сирию летели 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова.

«Прошу Вас присвоить имя мосту в Крыму — „Александровский мост“ в память о погибших. Скорбим», — пишет женщина.

В тексте она добавляет:

«Все мы выросли на песнях ансамбля и наши дети должны знать и помнить об этих людях, наших соотечественниках, которые совершили подвиг служения. Дело милосердия поставило их перед лицом смерти».

Напомним, в авиакатастрофе Ту-154 погибли двое туляков: заслуженный артист России, солист хора Виктор Санин и его коллега Алексей Мокриков.