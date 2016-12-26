Тулячка предложила Владимиру Путину в память о погибших в авиакатастрофе присвоить крымскому мосту имя Александрова
На борту самолета в Сирию летели 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они погибли.
Петицию на сайте change.org разместила тулячка Ольга Крупнина. Обращение адресовано
На борту самолета в Сирию летели 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова.
«Прошу Вас присвоить имя мосту в Крыму — „Александровский мост“ в память о погибших. Скорбим», — пишет женщина.
В тексте она добавляет:
«Все мы выросли на песнях ансамбля и наши дети должны знать и помнить об этих людях, наших соотечественниках, которые совершили подвиг служения. Дело милосердия поставило их перед лицом смерти».
Напомним, в авиакатастрофе Ту-154 погибли двое туляков: заслуженный артист России, солист хора Виктор Санин и его коллега Алексей Мокриков.