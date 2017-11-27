Фото Дмитрия Дзюбина

Артисту, погибшему в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, сегодня исполнилось бы 25 лет.

27 ноября на здании колледжа искусств им. Даргомыжского в Туле открыли мемориальную доску Алексею Мокрикову. Алексей учился в этом колледже. Сегодня артисту Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова исполнилось бы 25 лет.

Почтить память нашего земляка собрались родные, близкие и друзья Алексея, студенты Тульского колледжа искусств и военный оркестр управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Тульской области.

Заместитель министра, директор департамента культуры министерства Тульской области Ирина Иванова:

Ирина Иванова – Алексей — гордость не только этого образовательного учреждения, но и гордость нашего региона. Потому что выступать в составе ансамбля им. Александрова повезло не каждому. Алексей навсегда останется в нашей памяти таким же улыбчивым, веселым, доброжелательным молодым человеком.

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы Татьяна Ларина:

Татьяна Ларина – Когда на рассмотрение в Тульскую городскую Думу было внесено предложение об открытии мемориальной доски на стенах колледжа, конечно, все депутаты его единогласно поддержали. Алексей был замечательным человеком, который изначально знал свой путь в жизни. Он совершенствовал свой талант, что позволило ему стать участником ансамбля такого уровня. Не словом, а делом он говорил о том, что действительно является патриотом своей страны. Алексей награжден орденом «За Крым», медалью участника боевых операций в Сирии. Низкий поклон родителям, которые воспитали такого замечательного сына.

Заведующая отделением «Вокальное искусство» Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского, преподаватель Алексея Мокрикова по классу вокала Вера Мишина:

Вера Мишина – У меня было много выпускников мальчишек, но Леша был одним из любимых и больших студентов. Больших в смысле таланта. По голосу человека можно судить о его характере. Леша был очень открытый, очень добрый, очень светлый человек, и все эти качества передавались в его бархатном голосе.

Мама Алексея Оксана Мокрикова:

Оксана Мокрикова – Это мероприятие — не просто дань памяти одному человеку, это своеобразный акт признания общественности значительного вклада погибших артистов в патриотическое воспитание, музыкальное просвещение не только наших соотечественников, но и зарубежных зрителей, в развитие и укрепление международных культурных связей. Практически с каждого концерта Алексей присылал смс-сообщение: «Я люблю свою работу». И это счастье подарили ему те, кто когда-то научил его слушать и слышать музыку, играть на фортепиано. Когда случилась трагедия, не осталось человека, который не воспринял бы ее как личное горе. Мы благодарны всем: друзьям, близким, сослуживцам, коллегам, знакомым и незнакомым людям – за искреннюю поддержку в эти дни.

Напомним, Алексей Мокриков погиб при исполнении служебного долга в авиакатастрофе ТУ-154 над Чёрным морем 25 декабря 2016 года. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, где должны были поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Трагедия унесла жизни 92 человек.