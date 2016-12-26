В авиакатастрофе Ту-154 погиб уроженец Тульской области Виктор Санин

Он родился и вырос в поселке Товарковский Богородицкого района.

Произошедшая 25 декабря в Краснодарском крае трагедия унесла жизни двоих туляков — Виктора Санина и Алексея Мокрикова.

Виктор Санин (солист ансамбля, заслуженный артист России) родился и вырос в поселке Товарковский Богородицкого района. 28 декабря ему бы исполнилось 56 лет.

Он работал в ансамбле с 1995 года. Выпускник «Гнесинки», работал в «Союзконцерте», творческом центре Сергея Беликова, ансамбле песни и пляски МВО.

«До сих пор не верится, что это произошло. Веселый, добрый. Я соболезную Викуле, жене Вити, и всем-всем родственникам погибших в авиакатастрофе.

К сожалению, только в такие моменты приходит осознание, что не надо тратить время на ссоры, обиды, разочарования. Радуйтесь и наслаждайтесь каждым моментом своей жизни! Никогда не знаешь, что будет завтра. Скорбим и никогда не забудем тебя, Виктор Санин. Жаль, ничего нельзя вернуть, время вспять не повернуть», — пишет на своей странице в соцсети Анастасия, знакомая семьи Виктора Санина.

2 мая 2009 года в интервью в эфире программы «Военный совет» радиостанции «Эхо Москвы» Виктор Санин, отвечая на вопрос о том, как устроена жизнь военного артиста, рассказал:

«Наша служба и состоит в том, что мы своим искусством помогаем людям служить. Нюансы свои, конечно, есть, потому что не всегда это комфортабельные концертные залы, там лучшие залы мира.

Это бывают горячие точки, борты, скажем, грузовиков. И переодеться нет места, и там, допустим, распеться.

Балету это тоже достаточно тяжело, тем не менее как-то мы выходим с честью из этого положения, никто не жалуется».

Напомним, вместе с Виктором Саниным в авиакатастрофе погиб выпускник Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского Алексей Мокриков. Его имя опубликовано в списках погибших.

Алексей в составе ансамбля имени Александрова выступал с 2013 года. В последнее время жил в Москве.

В память об Алексее сегодня в 17.00 в колледже им. Даргомыжского начнется концерт-митинг.

Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря 2016 года в 5.27, вскоре после вылета из Сочи. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, где должны были поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Всего в авиакатастрофе погибли 92 человека.