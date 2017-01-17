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Скончался Станислав Куприянов, помощник главы администрации Тулы

Скончался Станислав Куприянов, помощник главы администрации Тулы

Станислав Куприянов являлся членом ЦКРК КПРФ, заместителем председателя КРК Тульского областного отделения КПРФ.

На 63-м году жизни после продолжительной болезни сегодня ушел из жизни помощник главы администрации Тулы Станислав Куприянов.

"Станислав Куприянов был человеком, который имел богатый политический опыт, который не боялся быть жестким и резким, который часто выступал с конструктивной критикой власти.

Все, что Станислав Петрович делал, он делал из чувства долга и справедливости. Он был истинным патриотом города Тулы и России. Его отличало умение сопереживать и брать ответственность на себя в любой ситуации.

Тяжелая болезнь не сломила его твердого характера. Станислав Петрович был настоящим борцом", - говорится на сайте администрации Тулы.

Станислав Петрович родился 24 апреля 1954 года в селе Селино Дубенского района Тульской области.

В 1983 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт

1971 – 1972 – Тульское производственное объединение «Зенит»: ученик электромонтера цеха 12

1972 – 1974 –  служба в Советской Армии

1974 – 1976 –  управление бытового обслуживания населения «Фабрика индпошива и ремонта одежды»: ученик по пошиву в/мужской одежды

1976 – 1983 –  Центральный райком ВЛКСМ: секретарь комитета ВЛКСМ фабрики Индпошива и ремонта одежды, секретарь комитета ВЛКСМ производственного объединения «Тулоблшвейбыт»

1983 – 1987 –  производственное объединение «Тулоблшвейбыт»: зав. Домом быта, начальник Дома быта

1987 – 1991–  Тульский обком профсоюза рабочих местных промышленных и коммерческих бытовых предприятий: освобожденный председатель профкома ПО «Тулоблшвейбыт»

1991 – 1991 –  малое хозрасчетное предприятие: директор

1992 – 1993 – ТОО «АСКО»: коммерческий директор

1997 – 2000 –  администрация Тульской области: заместитель директора департамента по поддержке малого и среднего предпринимательства

2000 – 2004  Тульская областная Дума: член комитета областной Думы, член комитета по законодательству и местному самоуправлению

2004 – 2009 –  Тульская областная Дума: член комитета областной Думы по социальному законодательству и охране здоровья населения

2009 – 2011 –  администрация Тульской области: референт секретариата губернатора Тульской области в аппарате администрации Тульской области

2012 – 2012 –  правительство Тульской области: референт министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

С 2014 г. занимал должность помощника главы администрации Тулы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:09 0
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