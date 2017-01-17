Скончался Станислав Куприянов, помощник главы администрации Тулы
Станислав Куприянов являлся членом ЦКРК КПРФ, заместителем председателя КРК Тульского областного отделения КПРФ.
На 63-м году жизни после продолжительной болезни сегодня ушел из жизни помощник главы администрации Тулы Станислав Куприянов.
"Станислав Куприянов был человеком, который имел богатый политический опыт, который не боялся быть жестким и резким, который часто выступал с конструктивной критикой власти.
Все, что Станислав Петрович делал, он делал из чувства долга и справедливости. Он был истинным патриотом города Тулы и России. Его отличало умение сопереживать и брать ответственность на себя в любой ситуации.
Тяжелая болезнь не сломила его твердого характера. Станислав Петрович был настоящим борцом", - говорится на сайте администрации Тулы.
Станислав Петрович родился 24 апреля 1954 года в селе Селино Дубенского района Тульской области.
В 1983 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт
1971 – 1972 – Тульское производственное объединение «Зенит»: ученик электромонтера цеха 12
1972 – 1974 – служба в Советской Армии
1974 – 1976 – управление бытового обслуживания населения «Фабрика индпошива и ремонта одежды»: ученик по пошиву в/мужской одежды
1976 – 1983 – Центральный райком ВЛКСМ: секретарь комитета ВЛКСМ фабрики Индпошива и ремонта одежды, секретарь комитета ВЛКСМ производственного объединения «Тулоблшвейбыт»
1983 – 1987 – производственное объединение «Тулоблшвейбыт»: зав. Домом быта, начальник Дома быта
1987 – 1991– Тульский обком профсоюза рабочих местных промышленных и коммерческих бытовых предприятий: освобожденный председатель профкома ПО «Тулоблшвейбыт»
1991 – 1991 – малое хозрасчетное предприятие: директор
1992 – 1993 – ТОО «АСКО»: коммерческий директор
1997 – 2000 – администрация Тульской области: заместитель директора департамента по поддержке малого и среднего предпринимательства
2000 – 2004 Тульская областная Дума: член комитета областной Думы, член комитета по законодательству и местному самоуправлению
2004 – 2009 – Тульская областная Дума: член комитета областной Думы по социальному законодательству и охране здоровья населения
2009 – 2011 – администрация Тульской области: референт секретариата губернатора Тульской области в аппарате администрации Тульской области
2012 – 2012 – правительство Тульской области: референт министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
С 2014 г. занимал должность помощника главы администрации Тулы.