Семьи туляков, погибших в авиакатастрофе Ту-154, получат выплаты из регионального бюджета

Губернатор Алексей Дюмин распорядился оказать материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае 25 декабря 2016 года туляков.

Согласно подписанному постановлению, их семьи получат единовременно компенсацию в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ распространяется как на проживавших, так и на родившихся в Тульской области. Министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов уточнил, что выплаты будут произведены до конца 2016 года.

Напомним, Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 по московскому времени, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, которые направлялись в Сирию для поздравления российских военнослужащих с Новым годом. Среди погибших были уроженцы Тульской области: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Алексей Мокриков и Виктор Санин, а также звукооператор Первого канала Александр Сойдов.

Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники, первые результаты расшифровки дали специалистам возможность сократить число прорабатываемых версий причин авиакатастрофы, случившейся в Черном море 25 декабря и унесшей жизни 94 человек. В частности, сообщается о том, что летный экипаж при взлете и наборе высоты столкнулся с отказом системы уборки закрылков. Их открытие требуется при взлете для придания дополнительной подъемной силы крыльям, однако после взлета закрылки убираются.