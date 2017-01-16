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Погибшего в авиакатастрофе Виктора Санина похоронят 17 января в Богородицком районе

Погибшего в авиакатастрофе Виктора Санина похоронят 17 января в Богородицком районе

Напомним, страшная трагедия произошла 25 декабря 2016 года.

Виктора Санина, солиста ансамбля имени Александрова, похоронят 17 января в Богородицком районе. Напомним, 25 декабря произошла авиакатастрофа. В 5.27, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, с радаров пропал самолет Ту-154. На его борту находились 92 человека, которые направлялись в Сирию для поздравления российских военнослужащих с Новым годом. Среди погибших помимо Санина были еще два уроженца Тульской области: солист ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Алексей Мокриков и звукооператор «Первого канала» Александр Сойдов.

Как стало известно Myslo, завтра, 17 января, тело погибшего Виктора Санина доставят из Москвы.

Примерно с 10.30 до 11.30 попрощаться с Саниным можно будет возле его дома по адресу: поселок Товарковский, улица Калинина, 62.

Затем с 12 до 12.30 с Виктором простятся в школе № 19. С 13.00 до 14.30 состоится отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» села Левинка. Похоронят солиста ансамбля также в указанном селе. Обращаем внимание, что время указано примерное. Это связано с погодными условиями.

Отметим, что тело погибшего Алексея Мокрикова (выпускника Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского) до сих пор не найдено.

Еще одного уроженца Тульской области, который находился на борту разбившегося Ту-154, Александра Сойдова (звукооператора Первого канала) похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Москве.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 +2
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