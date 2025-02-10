Защитник «Арсенала» рассказал про самые необычные сборы и чтение Евангелия

Пресс-служба тульского «Арсенала» пообщалась на сборах в Белеке с 26-летним центральным защитником оружейников Эрвингом Ботакой.



— Эрвинг, как проходят сборы? Уже почти середина зимней подготовки.

— В этом году сборы проходят плавно и приятно, хотя нагрузки нам дают даже больше, чем в прошлый раз. Но, может, так тренировки подобрали, что более приятно проходят.

— Задания, которые тренеры давали на декабрь и январь, помогли?

— Спасибо нашему тренеру по физо Антону Антонову, его задания помогли, ребята все выполняли. Тут без вариантов. Зная, какие сборы, нельзя не делать. Если хочешь себя чувствовать комфортно и прибавлять, ты не можешь прийти неподготовленным. Если не готов к нагрузкам, она будет наслаиваться, и организм не будет успевать восстанавливаться. Мы все хотим прибавлять, и эта программа помогает.

— Показалось, что по сравнению со сборами прошлых лет стало больше тактики на поле.

— Я бы так не сказал, хотя у нас появился тренер по тактике. Свои идеи он вносит, мы это принимаем, нам легче удается вскрывать соперника.

— Футболисты делятся на два лагеря: одни любят сборы, другие — нет. Вы к какому относитесь?

— Мне нравится на сборах. Ну как может не нравиться, если клуб организует хороший отель, ты приезжаешь подготовленным, нагрузка ложится приятно, если так можно выразиться? При грамотном подходе получаешь от этого удовольствие. Бывают такие дни, когда много отдал, на следующее утро просыпаешься уставшим, и есть тяжесть, раздражительность. Но в целом мне сборы нравятся.

— Сборы — это еще и возможность для сплочения коллектива.

— Тоже важный момент. Я понял, что сборы объединяют. Если хочешь добиться успеха, в коллективе должны быть общие воспоминания. Нужно уметь проводить время вместе, особенно в выходные дни: посидеть, что-то обсудить. Тренировки в чем-то похожи, но каждый день на сборах — отдельная история. Единение, которое обретается здесь, особенно помогает в сложные моменты в сезоне.

— Заметно, что в команде рабочая атмосфера.

— Все верно. У нас хорошая конкуренция, нет такого, что кто-то на кого-то косо смотрит. Все выкладываются на полную, друг другу помогают. Если я выкладываюсь на сто процентов, значит, делаю сильнее своего партнера. А там уже время покажет.

— Что для вас самое сложное на сборах?

— Хочется всегда быть в хорошей форме. Но мы не в Европе — они играют круглый год, поэтому форму приходится набирать. И для меня это сложно, я не люблю проигрывать даже на тренировках. То есть самый сложный для меня момент — наверстывание прежней формы и дальнейшее ее приумножение. Ты получаешь удовольствие от футбола, когда сам в оптимальной форме и чувствуешь себя, свое тело и партнера на сто процентов. Хочется побыстрее это ощутить.

— Чего не хватает на сборах?

— Общения с родными.

— Как проводите свободное время, которого так мало?

— После ужина стараюсь посмотреть фильм или почитать. После обеда — сон.

— Что читаете и смотрите?

— Люблю отечественные сериалы, умеют у нас снимать, раскрывать загадочную русскую душу. «Красную Поляну» смотрел от автора «Беспринципных» (режиссер Роман Прыгунов. — Прим. ред.). Читаю Евангелие — успокаивает, минут через 15-20 засыпаю. Бывают тренировки удачные и не очень, у меня от последних всплеск неудовлетворенных эмоций, а чтение успокаивает. Еще шум моря умиротворяет.

— Зимой в «Арсенал» пришло много новичков.

— Новое поколение, на мой взгляд, более гуманное (улыбается). Стараемся всех новичков поддерживать.

— Дебютанты уже освоились?

— Сан Саныч (главный тренер Александр Сторожук. — Прим. ред.) считает, что профессионалам не требуется много времени на адаптацию. Но кто-то освоился быстро, а кому-то еще нужно время. Это зависит от характера, менталитета.

— В первой части сезона вы мало играли из-за травмы. Так сложнее было набрать форму?

— В конце осени чувствовал себя хорошо. Я читал биографии больших футболистов, понял, что вынужденный пропуск двух месяцев может стать эдаким разгрузочно-психологическим отпуском. Нет смысла сравнивать себя с мировыми звездами, но тот же Роналду получал травму, пропускал два года, а потом выигрывал «Золотой мяч». Или хоккеист Овечкин: месяц пропустил и стал еще больше забивать. Иногда травмы бывают из-за психологических моментов, организм как бы говорит, что пора взять паузу.

— Ситуация в конце прошлого сезона, когда в стыковых матчах с «Пари НН» за место в Премьер-лиге дважды забили в свои ворота, давила?

— Нет. На меня, скорее, влияют моменты, когда я должен был больше сделать, но не сделал. А моменты, когда старался, но не получилось, это другое, здесь моя совесть чиста. Это спорт, ничего страшного не происходит. Мы стараемся, выигрываем, проигрываем. Надо делать правильные выводы и идти дальше.

— Вспомните самые необычные сборы в карьере.

— Сборы с «Уфой» в городе Аша Челябинской области в 2020 году. Мы туда поехали вместо Австрии из-за коронавируса. Там было одно настоящее поле, на котором играла местная команда Третьей лиги. Ну, такое поле (смеется). Рядом — большое здание, в нем нас кормили порционно, еды не хватало от слова вообще. Приходилось в продуктовом магазине что-то покупать. При этом магазин был за рекой, а мост закрыт. Мы перебирались по перилам, рискуя получить травму. Но что делать, если есть хочется? Ноги у меня никогда так не болели. Не знаю, как ребята все это вынесли. Вот еще вспомнил. Поблизости находился завод по производству лимонадов. Обычную воду нам тоже давали порционно, вот пацаны и ходили на заводик и покупали напитки. Тренеры потом нас собрали в круг и спросили: «Как ножки, ребята?» Полузащитник Руслан Фищенко говорит: «Что-то заднюю тянет». А тренер ему в ответ: «Ну тянет и тянет». И пошли дальше тренироваться.

— Весной можно что-то изменить, что-то исправить. Не секрет, что прошлый год мы закончили неудачно.

— Хотелось бы вернуть уверенную игру, с ней придут победы. Настолько уверенную, что, когда ты стоишь под трибуной, уже знаешь, что победишь. Сборы нам помогут, мы хорошо подготовимся, притремся друг к другу и с уверенностью шагнем в весенний отрезок сезона.