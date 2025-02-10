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О регистрации и оценке недвижимости: тульский Росреестр проведет ряд горячих линий

О регистрации и оценке недвижимости: тульский Росреестр проведет ряд горячих линий

В феврале эксперты Управления Росреестра ответят на вопросы жителей области и окажут квалифицированную правовую помощь.

В феврале Управление Росреестра по Тульской области проведет четыре горячие линии. 

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

12 февраля: особенности регистрации недвижимости

Телефон: 8 (4872) 30-15-82.

  • Какие договоры подлежат нотариальному удостоверению;
  • как воспользоваться электронными сервисами Росреестра;
  • сколько длится регистрация и постановка на кадастровый учет объекта недвижимости;
  • как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий.

18 февраля: кадастровая оценка недвижимости

Телефон: 8 (4872) 77-33-18.

  • Кем проводится кадастровая оценка;
  • какие существуют способы установить справедливую кадастровую стоимость;
  • какой порядок пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости;
  • где и как можно получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости и другие.

25 февраля: государственный земельный надзор

Телефон: 8 (4872) 77-34-12

  • Чем грозит использование земельного участка не по назначению;
  • куда сообщать о нарушениях земельного законодательства;
  • каковы размеры штрафов;
  • какие меры принимаются к нарушителю, вовремя не исполнившему предписание, и прочие.

27 февраля: контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций (СРО)  порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих. 

Телефон: 8 (4872) 77-34-08.

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