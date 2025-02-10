О регистрации и оценке недвижимости: тульский Росреестр проведет ряд горячих линий

В феврале эксперты Управления Росреестра ответят на вопросы жителей области и окажут квалифицированную правовую помощь.

В феврале Управление Росреестра по Тульской области проведет четыре горячие линии.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

12 февраля: особенности регистрации недвижимости

Телефон: 8 (4872) 30-15-82.

Какие договоры подлежат нотариальному удостоверению;

как воспользоваться электронными сервисами Росреестра;

сколько длится регистрация и постановка на кадастровый учет объекта недвижимости;

как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий.

18 февраля: кадастровая оценка недвижимости

Телефон: 8 (4872) 77-33-18.

Кем проводится кадастровая оценка;

какие существуют способы установить справедливую кадастровую стоимость;

какой порядок пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости;

где и как можно получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости и другие.

25 февраля: государственный земельный надзор

Телефон: 8 (4872) 77-34-12

Чем грозит использование земельного участка не по назначению;

куда сообщать о нарушениях земельного законодательства;

каковы размеры штрафов;

какие меры принимаются к нарушителю, вовремя не исполнившему предписание, и прочие.

27 февраля: контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций (СРО) — порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих.

Телефон: 8 (4872) 77-34-08.