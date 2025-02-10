О регистрации и оценке недвижимости: тульский Росреестр проведет ряд горячих линий

В феврале Управление Росреестра по Тульской области проведет четыре горячие линии.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.
12 февраля: особенности регистрации недвижимости
Телефон: 8 (4872) 30-15-82.
- Какие договоры подлежат нотариальному удостоверению;
- как воспользоваться электронными сервисами Росреестра;
- сколько длится регистрация и постановка на кадастровый учет объекта недвижимости;
- как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий.
18 февраля: кадастровая оценка недвижимости
Телефон: 8 (4872) 77-33-18.
- Кем проводится кадастровая оценка;
- какие существуют способы установить справедливую кадастровую стоимость;
- какой порядок пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- где и как можно получить информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости и другие.
25 февраля: государственный земельный надзор
Телефон: 8 (4872) 77-34-12
- Чем грозит использование земельного участка не по назначению;
- куда сообщать о нарушениях земельного законодательства;
- каковы размеры штрафов;
- какие меры принимаются к нарушителю, вовремя не исполнившему предписание, и прочие.
27 февраля: контроль и надзор в сфере саморегулируемых организаций (СРО) — порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих.
Телефон: 8 (4872) 77-34-08.