«Арсенал» начал подготовку к новому сезону

Фото Максима Котенева. Благодарим пресс-службу ПФК «Арсенала».

К работе на сборах готовы все

По словам главного врача команды Аркадия Чмуневича, все футболисты уже работают в одинаковом режиме и готовятся к сезону. Медицинский осмотр — обычная плановая работа. Углубленные медицинские обследования в обязательном порядке проходят два раза в год.

— На каникулах все футболисты также занимались плановой работой, –рассказал Аркадий Аркадьевич. — Они проводили такую же тренировочную деятельность, как и по ходу сезона. Просто это индивидуальная работа, которую давал тренерский штаб. Сейчас нашей медицинской службе надо проверить, в каких кондициях и функциональной готовности находятся футболисты, не обострились ли какие-то хронические болячки. Также надо проверить новичков — могут ли они выступать в тульской команде в предстоящую весну?

На прямой вопрос: «Могут ли?» — Аркадий Чмуневич ответил также лаконично: «Да, могут».

По словам главного врача, важнейшая положительная новость — вся команда в настоящий момент здорова и готова к тренировкам. Правда, есть некоторые игроки, которые поначалу будут заниматься с реабилитологом, но в ближайшее время они тоже перейдут в общую группу.

— По большому счёту те травмы, которые были в конце сезона, если не залечились полностью, то футболисты находятся на стадии выздоровления. Все ребята, которые выпали осенью из тренировочного процесса, будут работать в полном объеме, — рассказал Аркадий Чмуневич.

Мечты сбываются

Голкипер команды Владимир Сугробов готовится к весенней части чемпионата с хорошим настроением и с удовольствием согласился ответить на несколько вопросов.

— Владимир, как прошёл отпуск?

— Насыщенно. Провёл его с семьёй. Ребята все успели соскучиться по любимому делу, по футболу, по команде, по болельщикам. У всех чувствуется позитивный заряд, много энергии. Поэтому мы отлично должны поработать на сборах. Дай бог выиграть как можно больше матчей и порадовать своих болельщиков.

— Где отдыхал?

— Был в Испании. Исполнил свою мечту — сходил на матч любимой команды «Реал Мадрид». С супругой вдвоем также побывали в разных городах, подтянул немного испанский язык. Почувствовал атмосферу страны, менталитет людей. В общем, много разнообразных впечатлений — видел различные красоты, шикарную архитектуру, позитивных людей. Мне близка эта культура. Поэтому сейчас исполнилась мечта, которую давно хотел осуществить.

— В «Арсенал» сейчас пришли новые футболисты. Есть возможность ещё немного попрактиковаться в испанском.

— Когда меня спросили, с кем хочу жить на сборах, я поинтересовался, говорит ли новичок из Доминиканы по-испански. Выяснилось, что да. Супер! И для меня это будет полезно, и ему в чём-то помогу в плане адаптации.



Владимир Сугробов.

— Есть какие-то свои секреты, как после отпуска втягиваться в работу на сборах?

— Есть секреты, которые ни для кого не секреты. Следить за собой в плане питания, режима. Мы с отдыха, но всё равно надо оставаться профессионалами, думать на шаг вперед. Если завтра приезжать на сборы, нужно быть в хорошем физическом, моральном состоянии. Поэтому сам себя готовишь к предстоящим нагрузкам. Тем более у нас замечательный тренер по физподготовке, который под каждого разработал индивидуальный план занятий. То есть это огромная работа тренеров. Все требования ребята соблюдают, тренируются дома, присылают отчеты. Сейчас без этого никак. В плане профессионализма в «Арсенале» всё на высоком уровне, и это должно принести свои плоды.

— Но на сборах будет тяжело?

— Думаю, все зависит от того, как ты сам это воспринимаешь. Для меня футбол — моё любимое дело, поэтому мне нетяжело.

— Что бы хотелось сейчас сказать болельщикам?

— Во-первых, от лица всей команды поздравляю с прошедшими праздниками! Желаю, чтобы у всех всё было благополучно, дома был уют и тепло, мирное небо над головой. Мы всей командой хотим порадовать болельщиков, реабилитироваться за скомканную концовку осенней части чемпионата и показать максимальный результат. Уверен, мы на это способны и всё для этого у нас есть.

Первые новички

Выход из отпуска «Арсенал» отметил также подписанием контрактов с новыми футболистами.

Так, игроком клуба «Арсенал» стал футболист сборной Доминиканской Республики Эдарлин Рейес Уренья.

Первые шаги в футболе он сделал в клубе «Евро Нью-Йорк» (лига USL-2). В его карьере были также доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ. В 2018 году Эдарлин Рейес Уренья получил приглашение в сборную своей страны. Последние полгода он выступал за казахстанский клуб «Елимай». На его счету — 15 матчей, 2 забитых мяча и 6 голевых передач.

О целях, которые он ставит перед собой в тульской команде, новичок рассказал так:

— Мне сейчас необходимо как можно быстрее адаптироваться к команде, тактике и к требованиям главного тренера. «Арсенал» — клуб с большой историей, в которой было много громких побед над грандами российского футбола. Хочу помочь команде вернуться на прежний уровень. Это для меня сейчас самое главное.

Оптимисты не могут не обратить внимания на эту фразу: «Хочу помочь команде вернуться на прежний уровень».

Контракт с оружейниками подписал также нападающий Амур Калмыков, выступавший ранее за московское «Торпедо», «Тамбов», «Армавир», «Анжи» и ряд других клубов. Нынешний сезон Амур начинал в составе московской «Родины». За столичный клуб Калмыков провел 74 матча, сделал 13 голевых передач и забил 17 мячей.

— Я очень рад присоединиться к тульскому клубу, — рассказал он. — Пока я был в отпуске, мне позвонил Александр Сторожук. Мы с ним знакомы, поэтому он сказал: «Давай поработаем уже вместе». Я с радостью согласился и очень рад, что все получилось.

24-летний полузащитник Дмитрий Сергеев — воспитанник академии «Зенита». В разные годы он выступал за молодежку и дубль команды Санкт-Петербурга, а затем дебютировал за главную команду. В 2021 году он на правах аренды играл в калининградской «Балтике». В 2023 году Сергеев подписал контракт с казахстанским клубом «Кайрат». В его составе он провёл 53 матча, забив 6 голов и сделав 6 голевых передач. Вместе с «Кайратом» Дмитрий стал чемпионом Премьер-лиги в 2024 году.

— Я очень рад присоединиться к «Арсеналу». У нас впереди много работы и большие задачи, так что я с нетерпением жду начала сборов. Мне нравится, что тренерский штаб работает системно. Многие из тех, с кем я уже играл, проходили через Тулу. И всё, что я слышал, это только позитивные отзывы о команде, об организации, о городе и людях. Поэтому долго не думал, очень рад быть здесь. Я точно знаю, что «Арсенал» — потрясающий клуб с историей, атмосферой и профессиональным коллективом, — сказал Дмитрий Сергеев.

Также, по сообщениям прессы, в Тулу прибыл вратарь Михаил Цулая, который покинул свой предыдущий клуб — «Ростов» на правах свободного агента. Он также проходит углубленное медицинское обследование, и есть большая вероятность того, что он подпишет контракт с туляками.

Среди потенциальных новичков называют и полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна. В Туле предполагают оформить с ним полноценный трансфер. Тигран Аванесян — воспитанник ЦСКА, но в составе московского клуба он сыграл лишь четыре матча. С 2022 года Тигран выступал за «Балтику». Приглашался в сборную Армении. В нынешнем сезоне он провёл 15 игр за калининградцев в Мелбет-Первой лиге и Фонбет Кубке России.