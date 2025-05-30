Открытием сезона, по версии болельщиков «Арсенала», стал Михаил Цулая

Подведены итоги голосования посетителей сайта болельщиков «Арсенала», выбиравших «Открытие сезона», то есть, футболиста «Арсенала», чья игра намного превзошла предсезонные ожидания.

Победу в опросе одержал вратарь Михаил Цулая. Он набрал 40 процентов голосов и незначительно опередил полузащитника Сергея Ткачёва, которого назвали 30 процентов опрошенных. Кроме того, респонденты в числе открытий сезона упоминали Даниила Пенчикова, Алексея Бердникова, Михаила Левашова и Захара Волкова.

Отметим, что второй год подряд победителем такого голосования становится голкипер. По итогам прошлого опроса посетители сайта выбрали открытием сезона Никиту Кокарева.