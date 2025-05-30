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Открытием сезона, по версии болельщиков «Арсенала», стал Михаил Цулая

Открытием сезона, по версии болельщиков «Арсенала», стал Михаил Цулая

Опрос проводился на сайте фанатов клуба.

Подведены итоги голосования посетителей сайта болельщиков «Арсенала», выбиравших «Открытие сезона», то есть, футболиста «Арсенала», чья игра намного превзошла предсезонные ожидания.

Победу в опросе одержал вратарь Михаил Цулая. Он набрал 40 процентов голосов и незначительно опередил полузащитника Сергея Ткачёва, которого назвали 30 процентов опрошенных. Кроме того, респонденты в числе открытий сезона упоминали Даниила Пенчикова, Алексея Бердникова, Михаила Левашова и Захара Волкова.

Отметим, что второй год подряд победителем такого голосования становится голкипер. По итогам прошлого опроса посетители сайта выбрали открытием сезона Никиту Кокарева.

Сюжет: Арсенал
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