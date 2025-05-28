Тренер Сторожук покинул тульский «Арсенал»

Фото Алексея Пирязева.

Об этом он заявил в СМИ. На официальном сайте оружейников пока такой информации нет.

Александр Сторожук покинул пост главного тренера тульского «Арсенала». Такое заявление он сделал в интервью сайту Metaratings.

— Встреча с руководством клуба должна была состояться в четверг, но потом ее отложили. С чем связан перенос — не знаю. А дальше у меня были семейные планы, давно запланированные. Они перенесли на пятницу — уже у меня не получалось.

По видеосвязи поговорили, решили, что каждый дальше идет своей дорогой. Поблагодарили друг друга. Мне сказали, что в непростое для клуба время справился достойно. Неустойка? Пока цифры не поднимали. Это дело теперь будет вести мой юрист в правовом поле, — заявил Сторожук в интервью изданию.

Отметим, что официально эта информация руководством «Арсенала» или пресс-службой пока не комментировалась.